L’amministrazione comunale di Monterosso promuove la Giornata dello Sport

Domenica 28 maggio, dalle ore 14:30, l’amministrazione comunale di Monterosso Calabro promuove la Giornata dello Sport. Saranno allestiti diversi campi all’aperto praticabili da coloro i quali vorranno mettersi alla prova e dalle molte società sportive che hanno aderito all’iniziativa. Saranno presenti: per il calcio la U.S . Vibonese Calcio, l’A.S.D. San Nicola da Crissa, e la Futsal Monterosso; per la pallavolo Tonno Callipo Volley, Serra nel Volley, Lory Volley Pizzo e la squadra di casa Pallavolo Monterosso; per il basket la Lumaka Reggio Calabria, Nuovo Basket Soverato, Pallacanestro Vibo Valentia e Pizzo Play Ground; per il rugby la Meta A.S.D. Polisportiva Rugby; per il kickboxing la A.S.D. Fenix Sport Accademy; mentre l’associazione kalabria Trekking curerà la gara di Orientiring. I più piccoli potranno giocare e divertirsi in uno spazio a loro dedicato con l’installazione di gonfiabili, postazione truccabimbi, tatoo, zucchero filato e letture ad alta voce per bambini e famiglie. Un’area sarà dedicata all’Italia con l’allestimento di giochi da strada. Durante la giornata è prevista la consegna di alcuni riconoscimenti per il merito sportivo alla Tonno Callipo Volley, all’ A.S.D. San Nicola da Crissa e al mister della pallacanetro Viola Rc Domenico Bolignano.

LEGGI ANCHE: KickBoxing, un giovanissimo vibonese diviene atleta della Nazionale Italiana