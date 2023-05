Salta l’accordo fra il Soriano e il San Nicola per una squadra unica

In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Soriano, Peppe Giovinazzo, a precisa domanda in merito alla possibilità di avviare un percorso comune con il neo promosso San Nicola da Crissa, il presidente rossoblù Enzo Morabito ha risposto così: «L’accordo è saltato ed eravamo stati proprio noi a proporlo. Ci siamo seduti attorno ad un tavolo, però non siamo riusciti a trovare l’intesa: la società del San Nicola probabilmente non è riuscita a slegarsi dal volere della piazza di proseguire il proprio percorso in solitaria nel torneo di Promozione». Quindi l’altro presidente Gianni Monardo ha aggiunto: «Non è stata colpa nostra. Noi eravamo disponibili ad ogni soluzione ed abbiamo tenuto le porte aperte fino a qualche giorno addietro». Più netta l’opinione del dg rossoblù Mimmo Varrà: «Sono del parere che abbia inciso, in maniera rilevante, la diversa volontà dei calciatori».

E così ognuno proseguirà per la propria strada: il San Nicola da Crissa in Promozione, dove a sentire i suoi dirigenti partirà con l’obiettivo di salire di categoria, e il Soriano in Eccellenza. Sarebbe stato bello, però, creare un unico club, con l’obiettivo di tentare già nella prossima stagione la scalata alla Serie D: ne avrebbe tratto giovamento l’intero territorio. Di solito, se piccole realtà uniscono le forze, ci sono maggiori possibilità di raggiungere brillanti risultati: un percorso unitario avrebbe potuto anche creare meno difficoltà nell’allestire le squadre giovanili, in particolare l’Under 19, la cui partecipazione al campionato è obbligatoria. Nulla di tutto questo, allora, per cui Ags Soriano in Eccellenza e San Nicola da Crissa in Promozione, ognuno per conto suo.

LEGGI ANCHE: Volley: il titolo della Tonno Callipo verso una squadra di Catania

Ezio Cammarata colonna portante del vivaio della Vibonese (Video)