Vibonese: sono Baldan e Divittorio i primi colpi di mercato

Inizia da Baldan e da Divittorio la costruzione dell’organico della Vibonese edizione 2023/24. Sono loro i primi colpi di mercato messi a disposizione del tecnico Buscè da parte del ds Ramondino. Classe 1993 nato a Cittadella, Marco Baldan nella stagione da poco terminata ha vinto il campionato da assoluto protagonista, con la maglia del Brindisi, aggiudicandosi fra l’altro lo spareggio promozione giocato proprio a Vibo Valentia contro la Cavese. Partito dalle giovanili del Milan, Baldan ha poi costruito la sua carriera con Nocera in serie C1. Poi due anni in B con le maglie del Latina prima e poi del Perugia. Dal 2014 in poi sino al 2021-2022 sempre campionati di Serie C vestendo le maglie del Lumezzane (2015-2016), SudTirol (2016-2017 e 2017-2018), nel 2019 Arzachena. Poi Arezzo, Pistoiese e Lucchese. Circa 200 presenze tra i professionisti conditi con cinque gol. Fisico imponente, grande determinazione ed un bagaglio tecnico importantissimo, fanno di lui un giocatore di livello per la categoria. Quindi ecco il terzino sinistro classe 2003 Francesco Divittorio. Nato a Barletta, ha giocato sempre in Serie D nel girone pugliese indossando la maglia del Fasano. Su di lui si dice un gran bene, tant’è che la squadra vibonese, grazie ad un blitz del ds Francesco Ramondino, lo ha strappato alle mire delle altre squadre, che lo avevano già contattato. Divittorio farà parte della folta schiera di Under che saranno messi a disposizione del tecnico Antonio Buscè. «I due profili sono l’emblema della combinazione di elementi giovani e altri più navigati – spiega il ds Ramondino – su cui sarà costruito il nuovo roster rossoblu. Divittorio nonostante la sua giovane età dispone di una buona conoscenza della categoria e ha già sperimentato l’atmosfera stimolante che si respira in piazze importanti come quella di Bisceglie e di Fasano. Baldan è un giocatore in cui crediamo tantissimo. Ho caldeggiato con convinzione la trattativa per farlo arrivare a Vibo. È un profilo di rilievo che potrà dare un contributo importante alla squadra sia in campo che sotto l’aspetto umano». Sulla politica che sta guidando le scelte di mercato il ds rossoblù aggiunge: «Oltre a privilegiare la quota under, ad orientare le nostre scelte è la motivazione che percepiamo fin dalle prime battute. Fino ad ora, infatti, abbiamo raggiunto l’intesa solamente con giocatori che, una volta spiegato il nostro progetto, hanno dimostrato di volerne fare parte con convinzione».

