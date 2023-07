La Vibonese scalda i motori, al via la preparazione pre-campionato

In attesa di nuovi colpi di mercato che andranno ad impreziosire maggiormente il gruppo, in casa dell’Us Vibonese è quasi tutto pronto per l’inizio della nuova stagione. La squadra rossoblù si è ritrovata ieri pomeriggio allo Stadio “Luigi Razza” per dare ufficialmente inizio alla preparazione pre-campionato e prendere confidenza con l’ambiente. Ad accogliere gli atleti il presidente Pippo Caffo, il direttore generale Antonello Gagliardi, il direttore sportivo Francesco Ramondino e tutti i dirigenti del club. Saluti di benvenuto e qualche dichiarazione per illustrare per grandi linee gli obiettivi da perseguire, tutti insieme, durante la nuova annata agonistica. In particolare è stato il massimo dirigente rossoblù a focalizzare l’attenzione sul senso di responsabilità che dovrà guidare le attività di ciascuno nell’ottica di dare realizzazione alle ambizioni e alle aspettative del Club – che continua ad investire con fiducia nel progetto sportivo e che punta a disputare un Campionato importante e lottare per il vertice – ma anche dell’intera comunità.

Prime presentazioni e stretta di mani tra staff tecnico e medico e atleti, portati a riflettere sul concetto di rispetto dal dg Gagliardi: rispetto per le regole dettate dal codice interno di autodisciplina, rispetto per il lavoro e il ruolo ricoperto dagli altri, rispetto per la maglia che si indossa e per il nome dell’azienda Caffo, di cui bisognerà difendere una sana reputazione costruita in decenni di lavoro. L’incontro si è concluso con il messaggio del tecnico Antonio Buscè che ha invitato i suoi ragazzi a lavorare quotidianamente con serietà e dedizione in vista di una stagione lunga ed impegnativa. L’operazione “Ritiro” scatterà oggi, giovedì 27 luglio con le visite mediche ed il primo allenamento. Tutto allo stadio “Luigi Razza”. Cuore pulsante della Vibonese anche in questa fase. Con la scelta della Società, di far vivere il nuovo gruppo rossoblù fin da subito.

Lo staff tecnico guidato dal neo allenatore Antonio Buscè ha già programmato il primo blocco di lavoro che vedrà impegnati i giocatori ininterrottamente fino al 13 agosto.

Nessuna pausa in questi diciotto giorni che, in base alle esigenze, saranno modulati tra doppie sedute e qualche turno di riposo per il recupero. Nel corso della preparazione pre-campionato, ovviamente, spazio anche ai test amichevoli in via di definizione. Non poteva mancare nella programmazione di avvio di stagione il momento dedicato all’abbraccio tra la squadra e il suo pubblico: l’invito della Società alla tifoseria è per sabato 29 luglio alle ore 17:00 allo Stadio Razza per assistere alla seduta di allenamento e salutare i giocatori con striscioni e cori. Nel pomeriggio di sabato 29 luglio, alle ore 16:30, è inoltre prevista la conferenza stampa dell’allenatore Antonio Buscè. Il tecnico illustrerà le linee programmatiche delle prime settimane di lavoro della squadra e risponderà alle domande dei giornalisti.

