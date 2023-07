Calciomercato scatenato per la Vibonese, Lorenzo e De Marco approdano nella formazione rossoblù

Diciassettesima e diciottesima operazione di mercato per la Vibonese del presidente Pippo Caffo. Un uragano rossoblù che porta a Vibo Valentia anche Antonio Lorenzo e Francesco Pio De Marco.

Antonio Lorenzo è un attaccante esterno nato nel 2001, ex Altamura, Ticino e Modica. È un calciatore dotato di grande tecnica e rapidità. Nasce come ala destra capace di giocare con il piede invertito per rientrare e calciare. Francesco Pio De Marco è invece classe 2003, centrocampista di sinistra. Cresciuto nel Cassino dove ha esordito in D a 17anni giocando da titolare il torneo 2019/2020. Le sue doti vengono notate dal Perugia che lo acquista per disputare il torneo Primavera 1 che gioca anche con la maglia del Napoli. Nell’ultima stagione è tornato in D tra le fila della Matese.

