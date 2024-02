Serie D, la Vibonese ritrova la vittoria contro l’Akragas

Successo importante per i rossoblù che consolidano il terzo posto in classifica. Ora avranno due settimane per preparare la trasferta partenopea contro il Real Casalnuovo

Allo stadio Luigi Razza è andata in scena Vibonese-Akragas, valida per il 26esimo turno del Girone I del campionato di Serie D. È bastato il gol di Castillo per risolvere il match. Nella prima frazione di gioco, precisamente al minuto 38’, conclusione dalla distanza di Ciotti, la palla sbatte sulla traversa e, dopo il rimbalzo, il più veloce di tutti è il giovane attaccante della compagine calabrese che di testa gonfia la rete. I rossoblù, a seguito della vittoria contro la squadra con sede ad Agrigento, raggiungono quota 53 punti in classifica e consolidano il loro terzo posto in classifica. Il campionato di Serie D nel prossimo fine settimana si fermerà e gli uomini allenati da mister Buscè avranno due settimane per preparare la trasferta partenopea contro il Real Casalnuovo.

Il tabellino

VIBONESE: Del Bello; Ciotti, Baldan, Puca, Casalongue; Esposito, Castillo, Iuliano; Scavone, Tandara, Terranova. A disp.: Polidori, Malara, Anzelmo, Staropoli, Onraita, Furina, Gaeta, La Torre, Mal. All. Buscè.

AKRAGAS (4-3-2-1): Sorrentino; Scozzari, Cipolla, Fragapane, Rechichi; Puglisi, Garufo, Sanseverino; Casadidio, Di Mauro; Litteri. A disp.: Governali, Cuscio, Inzerillo, Di Stefano, Sinatra, Perez, Liga, Olaoye, Marrale. All. Coppa.

ARBITRO: Ciaravolo di Torre del Greco (Posterano-Scipione).

