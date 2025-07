La Vibonese non è più… vibonese: Caffo cede il club a un gruppo campano, via anche allenatore e ds

Dopo oltre vent’anni sta per chiudersi un'era. Il patron, che resterebbe solo come sponsor, avrebbe definito il passaggio di consegne. Anche il tecnico Facciolo e il direttore sportivo Meli sarebbero in uscita. Attesi annunci ufficiali

Clamoroso colpo di scena in casa Vibonese, con la società rossoblù che, a quanto pare, si prepara a voltare pagina. Dopo settimane di contatti riservati e indiscrezioni, Pippo Caffo avrebbe infatti deciso di cedere la guida del club a una cordata campana. Un passaggio che, se confermato, segnerebbe la conclusione di un lungo ciclo ventennale da parte dell’imprenditore. Caffo, figura centrale nella storia recente della società rossoblù, resterebbe comunque come sponsor, garantendo un contributo di circa 400mila euro, ma senza ruoli nella gestione operativa.

Il closing dell’operazione sarebbe previsto entro martedì prossimo. Intanto, la nuova proprietà avrebbe già dato il via al rinnovamento dell’area tecnica. L’allenatore Michele Facciolo e il direttore sportivo Ettore Meli sarebbero già stati sollevati dall’incarico, nonostante avessero iniziato a costruire la squadra per la prossima stagione. La scelta rientrerebbe nella volontà del nuovo gruppo di partire da un assetto completamente nuovo.

Per la panchina il nome in pole sarebbe quello di Raffaele Esposito, ex Casalnuovo e Paganese. In dirigenza tecnica, invece, il ruolo di direttore sportivo potrebbe essere affidato ad Angelo Costa, ex Messina.