Verso Vibonese-Trapani, mister Buscè: «Non sarà una partita come le altre» -Video

Da un lato una squadra mai sconfitta, dall’altra una formazione (a -4 dalla vetta) che cerca di riaprire il campionato. Lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia accoglierà nella giornata di domani, domenica 21 gennaio, il Trapani per l’attesa sfida contro la Vibonese. Si tratta della quarta giornata di ritorno del girone I di Serie D. I padroni di casa arrivano all’appuntamento con un terzo posto in classifica, forti dei sedici risultati utili consecutivi. Nella gara di andata, proprio nel match disputato contro i siciliani, i rossoblù avevano rimediato una sconfitta. In vista della gara, mister Antonio Buscè carica i suoi: «È una partita di cartello. Noi non dobbiamo pensare ad altro, per arrivare a questo tipo di partita, il percorso ce lo siamo creati noi. Con il lavoro, la professionalità con una voce in comune: il desiderare, il credere di poter affrontare nell’arco della stagione determinati match. Se ci siamo arrivati vuol dire che ce lo meritiamo, i ragazzi meritano questo tipo di palcoscenico. Non è una partita come tutte le altre». Idee chiare per il gruppo guidato da Buscè che tiene a sottolineare l’emozione nell’affrontare la prima della classe: «Il troppo non va bene, il troppo poco neanche. Dobbiamo trovare un equilibrio». E poi ricorda la gara in terra siciliana: «Abbiamo un po’ più di esperienza». In quella circostanza «l’emozione ci ha portato a fare qualche errore di troppo ma siamo usciti a testa alta». Domani «si affrontano due squadre che finora stanno facendo un grandissimo campionato. Il Trapani meglio ancora della Vibonese, in quanto primo in classifica». Un ultimo passaggio, ha riguardato i tifosi: «Riportare sugli spalti tanta gente è una vittoria. Invito di stare sempre vicino alla squadra. I ragazzi-chiosa mister Buscè- meritano un supporto importante. Stanno dimostrando un grande attaccamento alla maglia, e non è scontato».

