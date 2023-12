Serie D, Vibonese a valanga nel derby contro il San Luca

La Vibonese si riconferma una delle squadre da battere nel campionato di Serie D. Il sedicesimo turno del Girone I ha visto scendere in campo i rossoblù contro il San Luca allo stadio Luigi Razza. Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio dopo undici minuti grazie alla rete di Gaeta. Ma al 35’ la compagine regina riporta il match in equilibrio con Liepa. La Vibonese non ci sta e prima dell’intervallo si rifà con Convitto che al quarantesimo segna il gol del momentaneo 2 a 1. Poi la ripresa è un tripudio rossoblù. Prima Tandara al minuto 50’, Convitto per la seconda volta al minuto 69 e Ciotti che al 73’ segna la rete del definitivo 5 a 1. Ora la squadra allenata da mister Buscè, non presente in panchina a causa di una squalifica, vola a quota 35 punti stazionando stabilmente in terza posizione, mentre il San Luca resta in sedicesima posizione con solo 6 punti. Una vittoria importante che a seguito del risultato conseguito può fare solo bene alla Vibonese anche perché domenica prossima ci sarà lo scontro in vetta in trasferta contro il Siracusa che occupa la seconda posizione in classifica con un punto in più sulla compagine calabrese.

Il Tabellino

Vibonese-San Luca 5-1.

Marcatori: 11′ Gaeta(V); 35′ Liepa (S); 40′ Convitto (V); 50′ Tandara (V), 69′ Ciotti (V); 73′ Convitto.

VIBONESE: Del Bello; Baldan (k); Esposito; Tandara; Convitto; Palmentieri; Malara; Gaeta; Scavone; Larosa; Ciotti. All: Francesco Nuti. A disp: Polidori; Terranova; Castillo; Staropoli; Anzelmo; Carbone; Latorre; Furina, Mal.

SAN LUCA: Mittica; Pino; Pipicella; Calderone; Diarra; Giampaolo (Vk); Pezzati; Mazzone; Murdaca; Liера; Romero (K). Allenatore: Guglielmo Telli. A disp: Gonzalez; Pelle; Cataloo; Balde; Boulegh; Gatto; Marte.

LEGGI ANCHE: Vibonese-San Luca: tutti gli aggiornamenti dalla tribuna dello stadio Luigi Razza

Vibonese pronta a tornare in campo. Scavone: «Concentrati sul prossimo avversario» – Video

Serie D, mezzo passo falso della Vibonese contro l’Acireale