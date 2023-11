Vibonese pronta a tornare in campo. Scavone: «Concentrati sul prossimo avversario» – Video

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Il ritorno in campo è previsto per domenica prossima, 3 dicembre. Alle ore 15 la Vibonese affronterà il San Luca, formazione di bassa classifica e alla disperata ricerca di punti, ma nessuna distrazione in casa rossoblù, dove è il giovane difensore Rocco Scavone a rassicurare tutti sul fatto che non si sottovaluterà il prossimo avversario. «Non ci facciamo condizionare dal cammino del San Luca che verrà a Vibo per ottenere un risultato positivo. Quindi niente distrazioni – spiega Scavone – anche perché questo torneo continua a confermarsi ricco di insidie. Con lo staff tecnico e con i compagni ci stiamo preparando come sempre con grande intensità e quindi scenderemo in campo con il giusto approccio, avendo al solito tanto rispetto del nostro avversario». Da lunedì tutti al lavoro, in casa della Vibonese, nel quartier generale del Marzano di Vibo Marina. Il tecnico Antonio Buscè vuole tutti sul pezzo, come sempre, in vista del ritorno in campo. Il big match fra il Siracusa e il Trapani ha cambiato di poco le cose là in alto. Rossoblù pertanto a -3 dalla vetta. «Sì, siamo tutte e tre le squadre nel giro di pochi punti – afferma Scavone – per cui il campionato rimane bello, competitivo e combattuto. Da parte nostra c’è la voglia di rimanere in alto, giocandoci al massimo le nostre possibilità. È bene però pensare principalmente a noi stessi e quindi stiamo lavorando come sempre con grande attenzione e siamo già concentrati sul prossimo obiettivo». Anche per il giovane esterno di Potenza è fondamentale poter lavorare con un allenatore come Antonio Buscè: «Il mister ci sta dando una grande mano di aiuto a crescere, sia dentro, sia fuori dal campo. Sono certo che nei prossimi mesi potremo migliorare ancora e quindi è un bene poter lavorare con uno come lui».

LEGGI ANCHE: Vibonese calcio, Pino Messina nuovo responsabile portieri del settore giovanile

Serie D, mezzo passo falso della Vibonese contro l’Acireale

Eccellenza: nel giorno del ritorno a casa il Soriano tiene testa al Sambiase capolista