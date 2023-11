Serie D, mezzo passo falso della Vibonese contro l’Acireale

La Vibonese non va oltre al pareggio nel match, valido per il 14esimo turno del campionato di Serie D, andato in scena oggi pomeriggio allo stadio “Luigi Razza” contro l’Acireale. Un mezzo passo falso che costa caro alla compagine calabrese che perde la vetta della classifica del girone I, in quanto il Trapani è uscito vincitore, anche se di misura (2-1), dalla gara casalinga contro il San Luca. Ora la squadra siciliana occupa la prima posizione in graduatoria con 34 punti, Vibonese seconda con 32 in condominio con il Siracusa. Nella gara del “Razza”, rossoblù costretti a inseguire dopo pochi minuti di gioco. Al 5’ gli ospiti passano in vantaggio grazie a un tiro dagli undici metri di Romano. Il rigore è arrivato a seguito di un’azione dove Monteperto entra in area e viene steso con un intervento da dietro dal difensore della Vibonese Onarita. Ma dopo un avvio non proprio brillante, gli uomini di Buscè riescono a riportare il match in equilibrio. Al 44’ Convitto si smarca e con un tiro a giro fulmina Zizzania. Nella ripresa i padroni di casa provano in tutti i modi a segnare la seconda rete, ma la rimonta non gli riesce e Vibonese-Acireale termina con il risultato di 1 a 1.

Il tabellino

VIBONESE: Del Bello; Ciotti, Baldan, Onraita, Malara; Esposito, Iuliano (67′ Gaeta), Anzelmo; Scavone (67′ Staropoli), Tandara (67′ Furina), Convitto. A disp.: Polidori, Divittorio, Carbone, Larosa, La Gamba, Castillo. All. Buscè.

ACIREALE: Zizzania; Galletta (52′ Cusumano), Maltese, Mirabelli, Vaccaro; Lo Coco, Lucchese, Di Mauro (52′ Milo); Romano (52′ De Mutiis), Montaperto; Cicirello. A disp.: Bollati, Germinio, La Vigna, Sticenko, Corigliano, Savanarola. All. Marra.

ARBITRO: Giordano di Matera (Grimaldi-Cantatore).

MARCATORI: 7′ rig. Romano, 43′ Convitto

NOTE: ammoniti Montaperto, Galletta, Lo Coco, Zizzania. Espulso al 62′ mister Buscè.

Il Soriano ritorna a vincere e rimane al comando nel torneo di Eccellenza