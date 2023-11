Il Soriano ritorna a vincere e rimane al comando nel torneo di Eccellenza

L’assist di Giurlanda e la rete di Ocampo: la vince così il Soriano contro l’ostico Scalea. Al “Marzano” di Vibo Marina finisce 1-0 e la squadra dei presidenti Monardo e Morabito si conferma al comando del torneo di Eccellenza, continuando a vivere un momento magico. Le intuizioni di Peppe Giovinazzo hanno determinato la vittoria contro un avversario ostico, scorbutico, compatto, proprio come previsto alla vigilia. Giurlanda e Ocampo, subentrati dalla panchina, hanno infatti costruito il successo dei “padroni di casa” e al riguardo si spera che questa sia stata l’ultima gara giocata lontano da Soriano, anche perché il “Marzano” può ospitare le gare solo a porte chiuse. Un problema, questo, che riguarda tanti campi da gioco del Vibonese e che finisce solo per allontanare la gente dallo stadio e tanti dirigenti a riflettere sul futuro, se vale la pena andare avanti così. Tornando alla gara con lo Scalea, primo tempo equilibrato, con poche emozioni. Nella ripresa il Soriano ha sprecato almeno due ghiotte chance per passare, con Clasadonte e Alvarez, mentre dall’altro lato anche lo Scalea ha avuto la possibilità di segnare, senza però riuscire a sfruttarla. E così, con i subentrati Giurlanda e Ocampo, il Soriano ha costruito la sua ennesima vittoria, rispondendo al prevedibile successo del Sambiase sul campo della Morrone. Al comando del torneo di Eccellenza pertanto Soriano e Sambiase si ritrovano a quota 20 punti, davanti alla Vigor Lamezia che rallenta ancora e si trova a 16 punti. A seguire Cittanova e Rende con 15. Nel prossimo turno il Soriano giocherà in casa del Gioiosa Jonica, mentre sabato è in programma il derby fra il Sambiase e la Vigor Lamezia.

