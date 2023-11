Vibonese calcio, Pino Messina nuovo responsabile portieri del settore giovanile

Vibonese, andata e ritorno. Due anni di distacco ed ora nuovamente insieme. Pino Messina e la Vibonese si ritrovano a distanza di due stagioni dall’ultima volta. Da qualche giorno ha ripreso il suo posto in seno al club rossoblù. Sarà il responsabile dell’area portieri del settore giovanile e preparatore dei portieri delle formazioni Juniores, Under 17 e Under 15. Un gradito ritorno per un professionista con alle spalle 20 anni di carriera 17 dei quali con i colori rossoblù. Il direttore generale, Antonello Gagliardi ha commentato: «Sono veramente contento che un grande allenatore e soprattutto un uomo di grande sensibilità, rientri nello staff della vibonese. Il ruolo di curare la crescita dei giovanissimi e giovani portieri nella Vibonese è nato con Pino Messina che con grande impegno e professionalità ha curato, fatto nascere e crescere diversi atleti in questo delicato ruolo. Oltre al suo lavoro nel contesto del settore giovanile, attraverso la ‘Vibonese Academy’, metteremo a disposizione anche di altre società l’esperienza e la professionalità di Pino Messina». Il responsabile del settore giovanile, Dino Capria ha aggiunto: «Siamo contenti di riavere un vibonese doc al centro nella gestione del nuovo percorso del settore giovanile. Una figura storica che non poteva non rivestire i colori rossoblù». Infine le parole del direttore dell’area tecnica del settore giovanile, Ettore Sangiorgio: «Felicissimo di riaccogliere Pino Messina all’interno del nostro staff. È il migliore allenatore dei portieri, uno dei pochi in provincia ad essere qualificato come tale. Sotto di lui sono passati tutti i migliori giovani talenti portieri del Vibonese. Sono convinto che ci darà un grandissimo contributo nel portare avanti il progetto tecnico di valorizzazione dei nostri piccoli atleti».

