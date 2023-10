Serie D, verso Sancataldese-Vibonese: i convocati rossoblù

Il turno infrasettimanale valido per l’undicesima giornata del girone I di Serie D vedrà scendere in campo la compagine siciliana contro quella calabrese

Domani alle 14.30 si giocherà la partita valida per l’undicesimo turno del girone I di Serie D che vedrà scendere in campo la Sancataldese contro la Vibonese. I rossoblù, al momento occupano la terza posizione con 24 punti, mentre la compagine siciliana occupa la tredicesima con 12. Il turno infrasettimanale di domani sarà il sesto incontro in Sicilia tra Sancataldese e Vibonese, con un bilancio favorevole ai rossoblù con due vittorie e tre pareggi.

I convocati della Vibonese

Portieri: 1 Polidori, 12 Borrelli, 22 Del Bello. Difensori: 3 Di Vittorio, 4 Baldan, 14 Onraita, 18 Malara, 34 Carbone, 51 La Gamba, 99 Ciotti. Centrocampisti: 5 Iuliano, 8 Esposito, 19 Castillo, 21 Staropoli, 32 Anzelmo, 57 Larosa. Attaccanti: 7 Lorenzo, 9 Tandara, 10 Convitto, 50 La Torre, 77 Ordonez, 81 Furina.

