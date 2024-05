Il portiere vibonese Andrea De Fazio promosso in Serie C con la maglia della Pianese

Il salto nei professionisti è diventato realtà la scorsa domenica. E adesso, in occasione dell’ultima sfida casalinga, sarà il momento della festa dinanzi al pubblico di casa per la squadra della Pianese, promossa in Serie C. Un salto nei professionisti per la compagine toscana di Piancastagnaio, espressione di un paese di poco più di 4mila abitanti in provincia di Siena. A far parte di questa squadra anche un giocatore vibonese, protagonista assoluto in una stagione ricca di soddisfazioni. Nella Pianese che sale in Serie C, infatti, gioca Andrea De Fazio, estremo difensore classe 2004, vibonese doc, fra l’altro figlio d’arte, perché il padre Gianfranco per tanti anni ha giocato nei Dilettanti in Calabria. Un figlio di questa terra, insomma, andato altrove per avere fiducia, poter mettere in mostra i propri mezzi e vincere un campionato di Serie D con una piccola, ma solida realtà.

Per Andrea De Fazio dei trascorsi in D anche con la maglia del Riccione, mentre ha giocato anche nel Settore giovanile della Vibonese. Ad allenarlo, negli anni passati (e non poteva essere altrimenti) è stato Pino Messina, uno che non ha certo bisogno di presentazioni. Uno che ha sempre lavorato bene con gli estremi difensori. Tutti coloro passati dalle sue mani sono cresciuti e sensibilmente migliorati. E nella crescita di Andrea De Fazio, un ruolo importantissimo lo ha svolto proprio Pino Messina (e pensare che qualcuno, poco tempo addietro, lo aveva definito “confuso”. Ma il tempo è sempre galantuomo!). Fatto sta che il territorio vibonese si ritrova con un proprio giovane protagonista assoluto nella quarta serie nazionale. Ha scelto lui di tentare l’avventura altrove e di giocare con la maglia della Pianese (prima classificata nel girone E di Serie D, davanti al Grosseto, al Gavorrano e al Livorno). Qui De Fazio ha sempre indossato finora la maglia da numero uno. Sempre presente, insomma, in tutte le gare disputate, a conferma di costanza di rendimento, solidità, affidabilità e bravura. Gli è stata data fiducia, insomma, puntando ciecamente su di lui, senza se e senza ma, come dovrebbe essere in questi casi, anche se, purtroppo, a volte si fanno troppe domande e puntualmente si fa in modo che vengano prese altre strade. Anche in questo caso il tempo è galantuomo e Andrea De Fazio vola nei professionisti da protagonista. È nato il 22 dicembre del 2004: ha da poco compiuto 19 anni e ha dimostrato che giovani bravi ce ne sono anche nel Vibonese. Al solito basta crederci e dargli fiducia. E magari ogni tanto sarebbe opportuno anche ascoltare il parere di chi li allena e di chi sa quanto valgono realmente.

LEGGI ANCHE: Under 17 regionale: si ferma in semifinale il brillante cammino della Vibonese

Under 15 regionale: la Bulldog Vibo batte Soverato e si qualifica per la finale play off

Serie D, batosta per la Vibonese battuta in casa dal Siracusa