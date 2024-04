Under 15 regionale: la Bulldog Vibo batte Soverato e si qualifica per la finale play off

Missione compiuta e obiettivo centrato, anche se la prova offerta non è stata delle migliori. Probabilmente la tensione ha condizionato un po’ la squadra, visto che si è entrati nella fase a eliminazione, dove non si può sbagliare. Da terza in classifica, la Bulldog ha giocato in casa contro il Soverato e il successo per 1-0, firmato da Lele Blandino, è servito per accedere alla finale play off del girone, dove ci sarà un gran bel derby tutto vibonese, per designare la squadra che approderà alla fase finale del torneo regionale Under 15. Vittoria con il minimo scarto, quindi, per una Bulldog che ha avuto diverse occasioni per andare in gol, ma la poca precisione dei centrocampisti al tiro da fuori e la staticità dei due attaccanti hanno agevolato il compito della formazione soveratese, che fino a dieci minuti dal termine era riuscita a mantenere inviolata la propria porta. Quindi ecco la rete risolutoria di Blandino e ospiti rimasti in dieci per l’espulsione del proprio capitano. A due minuti dal termine occasionissima in contropiede non sfruttata dalla squadra ospite. A fine partita festa per i Bulldoghini, consapevoli di non aver giocato al meglio ma allo stesso tempo felici di aver centrato l’obiettivo della finale, che li vedrà impegnati domenica 28 aprile proprio nella stracittadina, contro i cugini della Vibonese. La sfida avrà luogo al Luigi Razza alle 10.30 e di conseguenza finalmente sia la Vibonese, sia la Bulldog potranno giocare dinanzi ad una buona cornice di pubblico, come dovrebbe essere in ogni circostanza.

Quindi si prospetta un gran bel derby e, a prescindere da come finirà, ci sarà comunque la soddisfazione di vedere una finale tutta vibonese e quindi la certezza di avere una squadra del territorio ai quarti di finale della fase conclusiva del torneo regionale Under 15. Ricordiamo, infine, che da regolamento, la Vibonese passa anche con il pareggio, sia pure nell’arco dei tempi supplementari, ma non ci saranno rigori. Di conseguenza alla Bulldog, per approdare alla fase successiva, servirà soltanto una vittoria, per via del peggior piazzamento, rispetto ai rossoblù, nella stagione regolare. Che sia una bella festa, comunque, e che al Luigi Razza vinca soprattutto lo sport, perché è già bello per entrambe le squadre essere arrivate fino a questo punto.

