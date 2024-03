Bulldog Vibo: il pari con la capolista e un bel gesto di fair play nel torneo Under 15 regionale

Il gesto più bello è avvenuto prima del via. Un gesto che sta lì a significare come la Bulldog Vibo intende portare avanti la propria attività nel calcio giovanile. La squadra vibonese, nel torneo Under 15 regionale, giocava in casa della Vigor Catanzaro, capolista e vittoriosa del girone in anticipo, dopo aver battagliato a distanza nel corso della stagione regolare. Ebbene: i ragazzi di Gradia e Blandino prima di scendere in campo, hanno atteso i vincitori del girone formando un corridoio neroarancio, accogliendo la Vigor Catanzaro con un applauso, dando merito ai propri avversari per la vittoria. Il capitano vibonese ha consegnato poi un gadget offerto alla società di casa.

Gara intensa

Dopo il fischio iniziale, si pensa solo al campo e la Bulldog sfiora subito il vantaggio al primo giro di lancette. Due minuti dopo però è la Vigor Catanzaro a passare in vantaggio, complice una disattenzione, su calcio di punizione schizzato in rete di testa da Posca. La Bulldog tira subito fuori l’orgoglio e inizia a macinare gioco, determinata a conquistare il campo. L’ennesima ripartenza porta così Parisi a firmare la rete del meritato pareggio. Senza il bomber Lele Blandino (ko prima del riscaldamento), la Bulldog ha creato tanto ma negli ultimi 25 metri è stata un po’ leggera e poco concreta.

Occasione mancata

Nella ripresa partita sempre accesa con le due squadre che non si risparmiano. La Bulldog Vibo mette in campo tutto per provare a conquistare l’intera posta in palio e fare lo sgambetto alla capolista. E quindi ecco l’occasione del vantaggio capitata sui piedi di Parisi a 10 minuti dalla fine che poteva mettere il match sui giusti binari. Peccato non ci sia arrivato di un soffio. A 5 minuti dalla fine quella che poteva essere l’ultima occasione da gol, viene sprecata malamente proprio all’interno dell’area piccola di rigore. Gli ultimi cinque minuti corrono via veloci. Termina 1-1 e rimane alla Bulldog la soddisfazione di essersela giocata alla grande e di aver dato vita ad un altro bel confronto, tanto da meritarsi anche i complimenti degli avversari.

La pausa

Il campionato si ferma, ma non rallenta l’attività della Bulldog Vibo. I ragazzi nero arancio intensificheranno gli allenamenti in vista del torneo pasquale in Sicilia in cui saranno impegnati contro formazioni di categoria. Altra bella esperienza che servirà come momento di crescita e di ulteriore amalgama di un gruppo che nel mese di aprile andrà a giocarsi un’intera stagione. “Complimenti ai nostri ragazzi, appena al secondo anno di calcio a undici e già inseriti di diritto tra le squadre più pronte della categoria regionale Under 15. Un vero orgoglio per la nostra “giovane” società – commenta la dirigenza della Bulldog – che investe tanto sui ragazzi del territorio, costruendo un progetto educativo e di continuità, che parte dai bambini di 5 anni fino ad arrivare, nella stagione in corso, ai nostri Under 15 regionali”.

