Under 15: la Bulldog vince ancora e si prepara a sfidare la capolista

di R.S.

Si vince ancora, si cresce assieme. Si condividono emozioni, ci si aiuta l’un altro e si vivono momenti intensi. Arrivando anche le vittorie, migliora l’umore, naturalmente! E allora vince ancora la Bulldog Vibo nel campionato regionale Under 15 e aumenta la consapevolezza di quanto ancora questi ragazzi possono dare ai colori sociali in ambito regionale. Un percorso avviato, nel calcio a undici, nello scorso torneo provinciale, giocandolo sotto età e stravincendo sia la fase a gironi che la finalissima. Lo zoccolo duro mixato ai nuovi arrivi ha trasformato quella che sembrava una squadra promettente in una vera realtà calcistica del panorama regionale. Merito di una programmazione oculata, unita alla scelta giusta di uno staff tecnico preparato e attento a curare i minimi dettagli “al progetto di vibonesità – spiegano i dirigenti – su cui noi abbiamo puntato e punteremo per il futuro dei ragazzi della provincia”.

Stadio chiuso

Il “Marzano” è di nuovo chiuso al pubblico. Una situazione paradossale. Giocare a porte chiuse è qualcosa che va nella direzione opposta a quella che è la vera essenza dello sport e quindi si spera che tutto possa risolversi al più presto. La stessa Bulldog manifesta il proprio rammarico “per una non condivisibile determina amministrativa che rispettiamo ma non condividiamo”. Ed ancora: “Lo sport è aggregazione, le società di puro settore giovanile cercano di trasferire ai propri ragazzi sani principi che costruiranno non solo il calciatore ma soprattutto l’uomo di domani. E non poter avere sulla tribuna (anche in limitati posti) i propri genitori, amici, nonni, zii, che seguono con passione, educazione e gioia i propri ragazzi, beh allora si sta perdendo di vista, in maniera poco responsabile, la crescita sociale di una città e di una provincia che attraverso lo sport cercano un riscatto sociale”.

Il poker alla Kennedy

In occasione della recente gara di campionato, allora, tredicesima affermazione stagionale. Stavolta a cadere sotto i colpi della Bulldog Vibo è stata la Kennedy Catanzaro, battuta con il risultato di 4-1. E il risultato avrebbe potuto essere molto più rotondo se i padroni di casa non avessero sprecato nella ripresa quattro nitide palle gol. Alla tripletta di Monteleone si è aggiunto il ritorno al gol di Dodo Manco, ma al solito tutta la squadra ha espresso un gioco corale apprezzabile. In ogni reparto i ragazzi hanno dimostrato la netta superiorità tecnica e fisica, mantenendo così la seconda posizione in classifica. Una settimana intensa di allenamenti attende i ragazzi nero arancio che daranno il massimo in questi giorni per arrivare al meglio della condizione fisica e mentale al big match di questo campionato.

La sfida alla Vigor Catanzaro

La squadra catanzarese ha già vinto il girone con tre giornate di anticipo, avendo nove punti di vantaggio sul tandem formato da Bulldog Vibo e Vibonese. E sarà proprio la Vigor a ospitare i giovani di Gradia e Blandino in occasione della prossima giornata. Intanto proprio da parte della Bulldog sono arrivati i complimenti per gli avversari: «La dirigenza, lo staff tecnico e tutti i ragazzi esprimono le più sincere congratulazioni alla società Vigor Catanzaro per la meritata vittoria di questo bello e impegnativo girone C del torneo regionale Under 15. È stato un onore lottare punto a punto per l’intero girone di andata, contro un avversario che oggi taglia per primo il meritato traguardo. Alla società, allo staff tecnico e a tutti i veri protagonisti, cioè i ragazzi della Vigor Catanzaro, i migliori auguri e un sincero in bocca al lupo per la successiva fase regionale».

