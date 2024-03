Bulldog: l’Under 15 provinciale batte la Vibonese mentre il club pensa già al futuro

Una società in continuo movimento. Scuola calcio e Settore giovanile portano risultati, sotto tutti i punti di vista e attorno alla Bulldog Vibo aumentano le attenzioni, la visibilità, la partecipazione, la crescita dei ragazzi e, cosa che non fa mai male, anche il responso del campo. Nell’ultima gara di campionato, la formazione allenata da Francesco Cosentino ha piegato la Vibonese (5-0) in un derby ben giocato e vinto meritatamente, per un tris da consegnare agli archivi della stagione, visto che erano arrivate altre due vittorie sia nella gara di andata, sia in occasione di un torneo svoltosi a Natale. La stracittadina, pertanto, ha sorriso ai bulldoghini, ormai una piacevole, bella e concreta realtà del territorio. La cronaca della gara racconta di una partita subito in discesa. Pronti via. Secondo giro di lancette e sugli sviluppi di un calcio d’angolo vantaggio dei padroni di casa con R. Blandino lesto a colpire al volo. Successivamente ancora Blandino a colpo sicuro ha colpito la traversa e poi grande intervento dell’estremo ospite su un tiro da fuori area di Catalano. Nella ripresa subito due occasioni, una per i ragazzi nero arancio e una su punizione per la Vibonese. In entrambi i casi bravi i due portieri. Poi la squadra di Cosentino ha aumentato il ritmo e ha chiuso il confronto. Gentile ha raddoppiato dopo essersi involato sulla fascia e poi si è ripetuto con un bel calcio da fermo. Ma non è finita qua: in rapida successione sono giunte le reti di Franzè e di Contartese, anche quest’ultimo con un calcio di punizione dal limite ben eseguito. Risultato finale di 5-0 e grande soddisfazione per la vittoria e per aver conseguito il successo in un derby. «Oramai mancano due gare alla fine di questo campionato provinciale Under 15 – così il tecnico Francesco Cosentino – e al di là della vittoria nel derby, quello che mi preme sottolineare è la crescita esponenziale dei ragazzi fini ad oggi. Sono soddisfatto e adesso portiamo a termine questa avventura nel torneo». Il lavoro della Bulldog Vibo continua sul campo, perché Scuola calcio e Settore giovanile sono in pieno fermento con le rispettive attività. Il club è diventato ormai un punto di riferimento per tanti giovani e giovanissimi atleti vibonesi, ben lieti di far parte di questa grande famiglia, con i rispettivi genitori soddisfatti soprattutto per le attenzioni dei tecnici e dei dirigenti, per le iniziative tese a far crescere i propri tesserati e per le opportunità che vengono loro date di confrontarsi con altre realtà. Allo stesso tempo, il sodalizio vibonese guarda già al futuro. D’altronde «la programmazione è fondamentale per chi lavora con i giovani – spiegano i responsabili – e pertanto si vuole intensificare il lavoro svolto in questi lunghi tredici anni in cui tante sono state le gratificazioni sul campo e fuori dal campo».

E allora saranno diverse le manifestazioni «a cui prenderanno parte i nostri ragazzi, di diverse fasce di età», per cui è stato già pianificato «un importante calendario di impegni sportivi a carattere locale, regionale e internazionale cui prenderà parte la scuola calcio della Bulldog Vibo». Si tratterà di «esperienze uniche per i nostri piccoli e meno piccoli, che si misureranno con “avversari” pari età di società che militano nel professionismo italiano ed estero». Non mancheranno inoltre le collaborazioni avviate con due importanti club del professionismo calabrese «che ospiteranno i nostri piccoli bulldoghini in due importanti giornate, dove avranno la possibilità di essere monitorati nel loro percorso di crescita. E su alcuni dei noi c’è già un certo interesse». Infine, a breve ci saranno anche importanti novità su quella che sarà la «la nostra casa, che ospiterà sin dalla prossima stagione i più piccoli della famiglia Bulldog». A breve verranno rese note anche le novità per chi vorrà vestire i colori nero arancio nella stagione 2024/2025.

