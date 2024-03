Calcio Under 15: la Bulldog Vibo vince a Rosarno e riconquista la seconda posizione

di R.S.

La 12ª vittoria (in 18 gare di campionato), arriva per la Bulldog Vibo in casa della Rosarnese, formazione che ambiva ai tre punti per ottenere un piazzamento nei play off. Il risultato finale di 2-3 sorride invece alla squadra di mister Gradia, ancora una volta in grado di trovare mille risorse al proprio interno, regalandosi un altro bel momento di gioia in quella che è una stagione sopra le righe. Al debutto in una manifestazione regionale, i campioni in carica della provincia di Vibo stanno mostrando di avere idee, carattere, voglia e determinazione, assieme a quella unità d’intenti necessaria per emergere. In quella che è stata una bella giornata di sport, favorita dal bel tempo e anche dall’accoglienza ricevuta, la Bulldog, ad esclusione di Raffaele Blandino jr, si è presentata al “Giovanni Paolo II” di Rosarno al completo. Mister Gradia ha schierato la formazione iniziale con la novità Monteleone attaccante esterno sulla sinistra (mossa che si rivelerà azzeccata). Primo tempo giocato ad altissimi ritmi dai ragazzi nero arancio che hanno chiuso nella metà campo i propri avversari creando almeno sei nitide palle gol non sfruttate. Tanto gioco, tanta attenzione, ma risultato che non si è sbloccato. Nella ripresa, in avvio, da un calcio d’angolo è nato il primo gol dei ragazzi nero arancio. Stacco di testa spettacolare di Silvestri e vantaggio Bulldog. Ma una disattenzione, la prima della partita, ha permesso ai padroni di casa di rimediare. La formazione vibonese non si è disunita, ma ha ripreso a marciare, passando nuovamente in vantaggio con un’invenzione dell’ottimo Monteleone, il quale qualche attimo più tardi ha sfiorato il tris, colpendo l’incrocio dei pali. Gara vivace, con varie emozioni. I locali hanno sprecato il pari e dall’altro lato Parisi ha infilato il tris ospite. In pieno recupero la Rosarnese ha accorciato le distanze, ma il risultato finale di 2-3 non è più cambiato. Bulldog in festa davanti ai propri sostenitori e secondo posto in classifica ritrovato, ma squadra pronta a riprendere gli allenamenti per farsi trovare pronta in occasione della prossima gara casalinga, contro la Kennedy Catanzaro, quinta in graduatoria. I segnali in casa Bulldog sono confortanti, per la posizione occupata, per i risultati, per il gioco espresso e anche per il rientro in piena forma di alcuni elementi che potranno dare una grossa mano di aiuto in vista delle gare conclusive della stagione regolare.

LEGGI ANCHE: Under 15 regionale: nuova affermazione della Bulldog in un clima di festa e di accoglienza

La Bulldog vince ancora e adesso tenta l’assalto alla prima posizione nel torneo

Under 15 Bulldog Vibo, una realtà nella quale far crescere con tante attenzioni i giovani atleti