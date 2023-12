Vibonese-San Luca: tutti gli aggiornamenti dalla tribuna dello stadio Luigi Razza

Da oggi parte il nuovo format in diretta streaming "Tribuna di Razza": intrattenimento, ospiti, curiosità in compagnia di Mirella Melia e Afro Rao

La sedicesima giornata del Girone I di Serie D vedrà scendere in campo la Vibonese contro il San Luca allo stadio Luigi Razza. Un match al quale le due squadre arrivano in maniera completamente opposta. I rossoblù al momento occupano la terza posizione in classifica con 32 punti mentre la compagine reggina la sedicesima con solo 6 punti all’attivo. Da oggi parte il nuovo format “Tribuna di Razza”: intrattenimento, ospiti, curiosità in compagnia di Mirella Melia e Afro Rao. A partire dalle 14:55 allo Stadio Luigi Razza e in diretta sulla pagina Facebook ufficiale dell’Us Vibonese. Insomma uno spettacolo sportivo con tutti gli aggiornamenti in tempo reale e la diretta anche su IlVibonese.it.

Il Tabellino

Vibonese-San Luca 5-1.

Marcatori: 11′ Gaeta(V); 35′ Liepa (S); 40′ Convitto (V); 50′ Tandara (V), 69′ Ciotti (V); 73′ Convitto.

VIBONESE: Del Bello; Baldan (k); Esposito; Tandara; Convitto; Palmentieri; Malara; Gaeta; Scavone; Larosa; Ciotti. All: Francesco Nuti. A disp: Polidori; Terranova; Castillo; Staropoli; Anzelmo; Carbone; Latorre; Furina, Mal.

SAN LUCA: Mittica; Pino; Pipicella; Calderone; Diarra; Giampaolo (Vk); Pezzati; Mazzone; Murdaca; Liера; Romero (K). Allenatore: Guglielmo Telli. A disp: Gonzalez; Pelle; Cataloo; Balde; Boulegh; Gatto; Marte.

