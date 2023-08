A Mileto tutto pronto per la XII edizione de “La Normanna”

Prestigioso appuntamento sportivo in programma nella giornata di oggi a Mileto. Si tratta della gara podistica internazionale “La Normanna”, giunta ormai alla sua dodicesima edizione. La corsa su strada – ideata nel 2012 dal patron Salvatore Auddino – con il passare degli anni è entrata di diritto nel novero delle più importanti competizioni podistiche italiane di atletica. Quest’anno, tra l’altro, viene organizzata dalla “MiletoMarathon” in concomitanza con la tradizionale Notte di San Lorenzo, proponendo ai nastri di partenza (così come del resto in ogni passata edizione) podisti tra i più validi del panorama internazionale. Nell’elenco dei partecipanti figurano, ad esempio, i keniani Patrick Mutunga Mwikya, Simon Kibet Loitanyang e Hosea Kimeli Kisorio e i burundiani Celestin Ndikumana e Leonce Bukuru. A questi si aggiungono gli italiani Andrea Pranno, Luca Ursano e Pasquale Rutigliano. Fra le donne, ai nastri di partenza si presenteranno anche la keniana Nancy Kerubo Kerage e la ruandese Clementine Mukandanga, quest’ultima pronta a disputare il prossimo 27 agosto i campionati del mondo, in programma a Budapest. Nel corso de “La Normanna” il pubblico di appassionati potrà tuffarsi anche nell’illustre percorso storico di Mileto. Nell’occasione, infatti, dalle 19 alle 22 rimarrà eccezionalmente aperto al pubblico il locale Museo statale. La struttura afferente alla Direzione regionale Musei Calabria proporrà, in questo contesto, delle visite guidate gratuite che permetteranno di toccare con mano il glorioso trascorso normanno dell’urbe, nell’XI secolo scelta da Ruggero I d’Altavilla quale capitale della propria contea. La rassegna prenderà il via alle 17 con la gara riservata ai più piccoli. Mezz’ora dopo ci sarà la corsa non competitiva aperta a tutti gli amatori. La competizione agonistica vera e propria partirà alle 19 circa, chiamando gli atleti e le atlete “Top Runners” a percorrere per 10 volte il tracciato cittadino, regolarmente omologato dalla Fidal sulla distanza dei 10 chilometri. La XII edizione de “La Normanna” chiuderà i battenti alle 21, con la cerimonia di premiazione in programma in piazza Pio XII.

