Mileto: al via la seconda edizione del “Memorial per Antonello”

Tutto pronto per l’annuale edizione del “Memorial per Antonello”, manifestazione ciclistico-amatoriale in programma a Mileto in ricordo di Antonello Catagnoti, morto prematuramente 18 anni fa, nel 2006, a causa di un male incurabile. Il giovane titolare di un’autocarrozzeria del luogo avrebbe proprio oggi, 8 agosto, compiuto 55 anni. E proprio nel giorno del suo compleanno viene organizzata la seconda edizione della rassegna. L’iniziativa avrà anche un fine sociale e a sfondo benefico, visto che le offerte raccolte in sua memoria saranno devoluti a favore dell’Associazione nazionale per la ricerca sul cancro (Airc). Antonello, sposato con due figli, era una persona molto amata nella cittadina normanna, per l’altruismo, per il carattere mite e socievole e per le capacità umane e professionali che ne contraddistinguevano il suo agire quotidiano. Anche in questa seconda edizione il memorial sarà organizzato dalla locale “Asd KataClub”, realtà associativa distintasi in questi anni per una serie di pregevoli manifestazioni sportive e socio-solidali a favore del territorio. Tra gli scopi primari dell’iniziativa ciclistico-amatoriale, anche quello di sensibilizzare e promuovere la pratica della donazione di organi. I corridori che parteciperanno al memorial si ritroveranno a bordo delle loro biciclette e muniti del casco alle 17 in punto, nella piazza antistante la chiesa parrocchiale “Santa Maria Assunta” del rione Calabrò. Da lì si cimenteranno lungo un tracciato di oltre 17 chilometri che, via via, li porterà ad attraversare la città capoluogo e le relative frazioni di San Giovanni, Comparni e Paravati. L’arrivo è previsto nello stesso luogo di partenza. Ad attendere i ciclisti, in questo caso, ci saranno anche i familiari e gli amici di Antonello, pronti a rifocillarli con un lauto banchetto.

