Mileto, riaccende i motori il “Bus del mare” con destinazione Tropea

Messa alle spalle la pandemia da Covid 19, ritorna a Mileto l’attesa iniziativa “Bus del mare”. E riparte, in questo 2023, sulle “orme dei normanni” e nell’ambito del Marketing culturale e sociale. L’attuazione del progetto viene particolarmente apprezzata nel corso del periodo estivo, soprattutto dai tanti emigrati che ritornano nella cittadina normanna per trascorrere le proprie vacanze. Turisti che, in questo modo, possono raggiungere a poco costo e con più facilità la rinomata spiaggia di Tropea. Il “Bus del mare” accenderà i propri motori il prossimo 7 agosto, percorrendo ininterrottamente la tratta Mileto-Tropea e viceversa fino al prossimo 22 agosto, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Anche quest’anno l’iniziativa viene proposta dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, in stretta collaborazione con la locale Pro Loco, guidata da Rosario Tomeo. Il costo simbolico del viaggio, andata e ritorno, è di soli 2 euro. Informazioni e prenotazioni saranno erogati presso la sede della stessa associazione turistica ubicata nella Villa comunale. Il bus con destinazione la nota località balneare della Costa degli Dei partirà giornalmente alle 8.15 dalla frazione Paravati, dalla piazza antistante la chiesa parrocchiale intitolata a Maria Santissima degli Angeli. Lungo il percorso effettuerà le proprie fermate: alle 8.30 presso la chiesa di Comparni, alle 8.40 sul retro della chiesa di San Giovanni, alle 8.55 davanti alla Villa comunale di Mileto. L’arrivo nel porto di Tropea è programmato per le 10 in punto, mentre la ripartenza alla volta della cittadina normanna e delle rispettive frazioni è prevista alle 17, sempre dallo stesso punto di approdo.

