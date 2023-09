Sant’Agata-Vibonese, rossoblù a caccia dei tre punti contro la compagine siciliana

Le due squadre arrivano dall’esordio vincente della prima giornata di Serie D. Grandi le ambizioni del club calabrese per il match in programma oggi

Si giocherà oggi pomeriggio alle 15, allo stadio “Biagio Fresina”, il match tra i padroni di casa del Sant’Agata e la Vibonese. Le due squadre arrivano dall’esordio vincente della prima giornata: i siciliani hanno superato in trasferta Castrovillari, mentre i rossoblù di Buscè hanno avuto la meglio sulla Gioiese.

La partita di oggi, dunque, mette in palio 3 punti che potrebbero valere il punteggio pieno dopo i primi 180 minuti del girone I. Nel raggruppamento, a 19 squadre, in questa giornata riposa il Trapani, mentre Acireale-La Fenice Amaranto è rinviata a data da destinarsi.

Programma e arbitri della seconda giornata

S.Agata-Vibonese (Aloise di Lodi),

FC Lamezia Terme-Nuova Igea Virtus (Recchia di Brindisi),

Gioiese-Akragas (Coppola di Castellammare di Stabia),

Licata-Afragolese (Molinaro di Lamezia Terme),

Portici-Canicatti 0-2 (giocata ieri)

Ragusa-Castrovillari 5-1 (giocata ieri)

San Luca-Sancataldese (Schifone di Taranto),

Siracusa-Locri (Petrov di Roma 1).

