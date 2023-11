Basket under 14: “timido esordio” in campionato per la PizzoPlayground

Il Palazzetto di Pizzo è stato il palcoscenico di un grande ritorno: il campionato federale giovanile di pallacanestro. La società “PizzoPlayGround”, nata con l’obiettivo di riportare la cultura della pallacanestro nella città con un importante progetto, domenica scorsa ha affrontato in una partita emozionante la Nuova Basket Soverato. Il progetto della PPG è partito poco meno di due anni fa con la realizzazione di un campo all’aperto in una zona in totale degrado, completata a settembre ’23. Da un anno ormai, è operativa una scuola basket con atleti e “mini-atleti” nati tra il 2009 e il 2017 e istruttori qualificati, tra cui un volto noto della pallacanestro calabrese Andrea Da Roit. Quest’anno la società napitina affronterà i campionati FIP per le categorie Under 14 e 13. La partita di esordio nella categoria Under 14 è stata caratterizzata da un inizio timido, ma con il passare del primo periodo, l’intensità è cresciuta. Un testa a testa serrato nel primo quarto, ma nel terzo quarto la Nuova Basket Soverato ha preso il largo, grazie ad un ispiratissimo Palaia (’09), autore di ben 47 punti. Nonostante l’esito amaro per la squadra di casa, la PizzoPlayground ha mostrato una buona prestazione, con il trio Boseggia (’10), Grandinetti (’10) e Da Roit (’11) che ha contribuito con 32 punti, supportati in difesa da Esposito (’11). Il punteggio finale ha visto la vittoria degli ospiti con un risultato di 64-42. Il debutto può essere amaro, ma è solo l’inizio di una lunga e promettente stagione per la squadra di PizzoPlayground.

