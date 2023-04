Successo per il triangolare e il torneo di pallavolo organizzato dalla PlayGround a Pizzo

Si è tenuta presso il PalArcobaleno di Pizzo una manifestazione di pallacanestro organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica PizzoPlayGround. L’evento ha visto lo svolgimento di un triangolare per le categorie “Aquilotti” ed “Esordienti” tra la società ospitante PizzoPlayGround e le società di Vibo e Rosarno, seguito da un torneo 3v3 dei più “grandi”. L’atmosfera nel palazzetto era di festa, con numerosi genitori sugli spalti che hanno supportato i loro figli durante le partite. Alexander Famà, presidente dell’associazione PizzoPlayGround ha dichiarato: «È stata una giornata stupenda all’insegna della pallacanestro e dei bei valori dello sport. Siamo felici di aver fatto il nostro piccolo contributo per far crescere i nostri ragazzi e far loro apprezzare l’importanza dello sport». [Continua in basso]

La manifestazione è stata un grande successo e ha rappresentato il ritorno di qualcosa che mancava da tempo, specialmente nel panorama napitino. I bambini si sono divertiti a suon di canestri e hanno avuto la possibilità di confrontarsi con atleti provenienti da altre città. PizzoPlayGround ringrazia le società di Vibo e Rosarno per aver partecipato all’evento e per aver contribuito al suo successo. L’associazione continuerà a fare il massimo per far crescere i propri ragazzi e promuovere i valori dello sport nel territorio.

