Basket, PizzoPlayGround parteciperà al campionato nazionale Open 15

L’associazione sportiva di basket PizzoPlayGround continua ad allargare i propri confini: la società prenderà parte al campionato nazionale Open 15 del comitato CSI di Reggio Calabria. La squadra si inserisce nel girone della Città Metropolitana insieme ai campioni in carica della Magic Basket, alle società Reghion, l’Università Mediterranea, le due Pellaro, Basket e Fortitudo, il settore giovanile della società di Villa San Giovanni, la Pallacanestro Palmi, Catanzaro (altro innesto da fuori provincia di Reggio), il Basket Rosarno, Basket Sorriso, progetto giovanile nato per opera del Nuovo Basket Soccorso e la Lumkalaold. Il presidente Alexander Famà esprime «grande soddisfazione» per l’avvio di questa nuova ed avvincente avventura in un campionato difficile, dove scendono in campo vecchie glorie e nuove stelle del basket calabrese. La squadra sarà guidata da Coach Elisaul Morales Acosta, che torna ad allenare la società napitina dopo le uscite nei campionati di Promozione e Serie D.



Il roster a sua disposizione, comprende sia giocatori facenti parte della vecchia compagine, ma anche di nuovi ingressi. La squadra è composta dai seguenti elementi: Alexander Famà 3; Vincenzo Scialabba 4; Voislav Mijailovic 6; Ivano Anello 9; Nazzareno Patania 11; Vincenzo Ricco 12; Carlo Capocasale 13; Alessandro Fragalà 18; Daniel Morales Acosta 23; Davide Azzolina 24; Salvatore Tassone 29; Enrico De Ruvo 33; Rosario Tropea 38. L’esordio in campionato è fissato per giovedì 17 ottobre, alle ore 20, al palazzetto “Boccioni” di Reggio Calabria contro la compagine regina “Basket Sorriso”. L’esordio casalingo è fissato, invece, per domenica 27 ottobre, alle ore 11, al “Palarcobaleno” di Pizzo, dove la squadra sfiderà la società di Catanzaro.