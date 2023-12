Volley femminile: nona vittoria consecutiva per la Tonno Callipo

“E sono nove. Tante le vittorie per la capolista Tonno Callipo a punteggio pieno, che si sbarazza del volenteroso roster di Campo Calabro in tre set a zero senza possibilità di replica. In campo – fa sapere la società – si sono viste giocatrici impiegate meno finora ma che hanno dimostrato di poter contribuire ad una stagione finora esaltante. Un gruppo unito, che si aiuta l’una con l’altra e dunque con uno spirito di sacrificio e voglia di vincere encomiabili, rispettando di fatto l’obiettivo ambizioso della società del presidente Pippo Callipo. Contro Campo Calabro coach Boschini concede un turno di riposo al capitano Denise Vinci ed al libero Darretta e presenta dall’inizio tre variazioni rispetto al roster delle ultime settimane. Diagonale confermata con Salimbeni-Suelen, al centro Cellamare (la prima novità) con Macedo, in posto-4 ecco la seconda novità Piarulli, in coppia con Milazzo, chiude il libero Landonio (l’ultima variazione). Rispondono le reggine con la diagonale Musarella-Bellantone; Corselli e Licandro al centro, Piria ed Elisabetta Cotroneo schiacciatrici, libero Lidia Cotroneo. Poca storia nel primo set con la rediviva Piarulli a fare la parte del leone con 6 punti di cui addirittura 4 ace consecutivi (dal 10-3). Le giallorosse partono bene (3-1, 8-3), costringendo le ospiti al primo time out quasi subito (10-3). La differenza di valori in campo è evidente, ovviamente a favore di Vibo che continua a gestire il vantaggio senza problemi. Alquanto prolifica, oltre alla centrale Macedo (4 punti) anche Milazzo che aumenta il distacco (18-8) con due attacchi in sequenza. Campo Calabro prova col secondo time out (sotto 19-8), ma la Callipo riprende a macinare gioco e punti, chiudendo con i suoi martelli (Suelen e Milazzo) il primo set (25-9), ed è di Cellamare il muropunto decisivo. Nel secondo parziale coach Boschini cambia qualcosa nel sestetto: Fiorini va in regia, al centro ecco Martina Vinci e poco dopo l’inizio (sul 7-2) Scibilia rileva l’opposto Suelen. Anche qui partenza lanciata delle giallorosse (4-0, 9-3), salvo concedere qualcosa soltanto con qualche servizio sbagliato e qualche errore in attacco. Per il resto Fiorini (suo il 10-5 con un tocco di seconda) varia bene il gioco, chiamando in causa un pò tutte le compagne. Dalla centrale Vinci ed in banda sia Piarulli (altri 4 punti) che la giovanissima Scibilia, che realizza due attacchi vincenti in questo set. Molta buona volontà tra le giovanissime ospiti, con qualche elemento sicuramente interessante come Bellantone ed Elisabetta Cotroneo, che però hanno sempre trovato ottime difese in Vibo. Il tecnico ospite Portella, anche in questo secondo parziale, sfrutta i due time out ma nulla può contro lo strapotere di Cellamare e compagne, ed è ancora la centrale giallorossa a chiudere il parziale, ed a portare Vibo sul 2-0, stavolta con un preciso primo tempo. Nel terzo set conferma per il sestetto giallorosso precedente, con Scibilia confermata in posto-2. E solita partenza sprint di Vibo (6-1, 10-4), anche con un punto del libero Landonio (precisamente il 3-1) con un bagher. Il clichè non muta, ancora con Piarulli, top scorer con ben 18 punti e 5 ace, a sfruttare tutte le sue abilità in attacco, ed a scavare il solco (18-10) con le reggine che realizzano qualche punto con Cotroneo e Licandro nel finale, ma la Tonno Callipo è sempre vigile e dopo due match-point annullati chiude set ed incontro con la brava Scibilia”.

Tonno Callipo VV- Campo Calabro 3-0

(25-9, 25-12, 25-14)

Tonno Callipo: Salimbeni 1, Suelen 6, Cellamare 6, Macedo 4, Milazzo 8, Piarulli 18, Landonio (L) 1, M. Vinci 3, Fiorini 1, Scibilia 3. Ne: D.Vinci, Darretta (L). All. Boschini

Campo Calabro: Piria, Corelli, L. Cotroneo, Licandro, E.Cotroneo, Musarella, Bellantone, Criserà, C.Cotroneo, Barresi, Spurio, Pavone, Toto. All. Portella

Arbitro: Elena Morello

Note: durate set 19’, 22’, 21’ per un totale di un’ora e 2 minuti.

