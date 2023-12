Eccellenza: per il Soriano va in archivio un 2023 vissuto da protagonista

di R.S.

Termina anche per Soriano calcio il 2023. Un anno vissuto intensamente da parte della squadra dei presidenti Monardo e Morabito, capace di recitare un ruolo da protagonista. Quella rossoblù allestita dal dg Mimmo Varrà è stata una squadra in grado di mantenere la categoria nella seconda parte della stagione 2022/23 e di volare in alto nella prima parte della nuova stagione edizione 2023/24. Anche i numeri sono dalla parte del Soriano, perché nel corso dell’anno solare che ci lascia, su 30 gare di campionato sono arrivate appena 6 sconfitte: un dato sicuramente di rilievo per una realtà portata avanti con passione, serietà, senso di appartenenza e sacrifici. Con 48 punti il Soriano è all’8° posto fra le squadre che hanno sempre militato in Eccellenza e/o Promozione nel corso del 2023, con 12 vittorie, altrettanti pareggi (record annuale) e appunto 6 sconfitte (soltanto Vigor, Ardore e Praia Tortora hanno perduto meno partite di Raso e compagni nell’anno solare). I gol siglati sono stati 43 e quelli subiti 28. Due gli allenatori succedutisi alla guida del Soriano nel corso di quest’anno: Umberto Scorrano e Giuseppe Giovinazzo. La squadra è tornata a giocare nel proprio stadio solo nella parte finale del 2023. In casa, nel corso dell’anno, ha perduto solo due volte: 1-4 con lo Scalea (a Rosarno) e 0-1 con il Brancaleone (a Soriano). Sono state 7 le sfide senza segnare e 13 le partite portate a compimento senza incassare reti. Il totale dei calciatori rossoblù andati a segno è di 17. Naturalmente è Simone Fioretti il bomber dell’anno con 10 reti, davanti al centrocampista Michele Raso, autore di 5 gol. A seguire troviamo Greco con 4 centri, Macrì e Ocampo con 3, Martinez, Maroudas, Guerrisi, Chiarello, Acosta e Giorgetti con 2, Tormann, Boschetti, Stramandinoli, Alvarez, Straccia e Pertierra con una rete.