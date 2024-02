Mileto, nella frazione Comparni sbarca la Serie D di calcio a cinque

Prima partita ufficiale nel campo di calcio a cinque da poco ristrutturato a Comparni, frazione del comune di Mileto. Un evento il cui significato, visti gli importanti risvolti sociali, è andato oltre la semplice disputa di un match. Nelle scorse ore l’impianto sportivo ha ospitato la sesta del campionato di Serie D dell’Asd Real Mileto, sodalizio fino a ieri costretto a giocare le proprie partite casalinghe “in altri lidi”. Di fronte, la compagine del presidente Salvatore Pedullà si è ritrovata l’agguerrita squadra dell’Asd Xenium di Arghillà, quartiere situato alla periferia di Reggio Calabria. La partita di calcetto ha rappresentato un momento di festa per l’intera comunità di Comparni. Ad assistervi, anche rappresentanti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. Tra questi, l’ex vicesindaco Domenico Pontoriero. «Una struttura ereditata che era un disastro – afferma al riguardo il primo cittadino di Mileto – dopo l’intervento di ristrutturazione del terreno di gioco e la restituzione all’uso dei giovani di Comparni, oggi costituisce una infrastruttura territoriale sulla quale poter esercitare un campionato, attrarre presenze e rendere una frazione al centro di questo sport. Abbiamo rimesso in pristino anche gli spogliatoi, che tutti ricordiamo abbandonati a se stessi, e, quindi, insieme alla società Asd Real Mileto, dopo aver ottenuto l’omologazione per la disputa della Serie D di calcio a cinque, abbiamo rilasciato il nulla osta per lo svolgimento di un regolare campionato di Lega. Da parte nostra – conclude – rimane la soddisfazione per essere riusciti a offrire una struttura adeguata anche per questa disciplina sportiva». Per la cronaca la partita tra Asd Real Mileto e Asd Xenium si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 8 a 3. Un risultato che, una volta tanto… passa in secondo piano.