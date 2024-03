Tennistavolo: la vibonese Miriam Carnovale protagonista assoluta ai campionati nazionali giovanili

Hanno sorriso a Miriam Carnovale i recenti campionati italiani giovanili di tennistavolo, svoltisi a Terni. Per la pongista vibonese di Piscopio, da anni ormai protagonista assoluta in questa disciplina, ecco ben tre titoli nazionali, a cui ha aggiunto anche un argento. Per poco non ha fatto bottino pieno, insomma, cedendo solo in finale, nel torneo singolare Under 19, a Nicole Arlia (Gruppo Sportivo Aeronautica Militare), che ha confermato così il titolo dello scorso anno. Il tutto in una finale accesissima, vinta con il risultato di 3-2 (11-1, 9-11, 11-5, 3-11, 12-10). Poco male: per Miriam Carnovale un podio che pesa e che si aggiunge ai tre titoli conquistati in precedenza. Nel torneo a squadre, con il Muravera, ha conseguito l’oro nella categoria Under 19 battendo il Prato per 3-2. Quindi nel doppio misto Under 19 ecco il successo assieme a Federico Vallino Costassa (Marcozzi Cagliari). I due sono già un team collaudato visto che si erano già aggiudicati il tricolore Under 17 nel 2022 e avevano poi fatto coppia agli Europei Giovanili dello scorso anno. Stavolta hanno superato nell’atto conclusivo per 3-1 (11-3, 11-5, 9-11, 11-2) Giacomo Allegranza (Cus Torino) ed Emma Sereno Regis (Tennistavolo Torino).

Il terzo oro per la pongista vibonese è giunto nel doppio femminile Under 19, assieme a Nicoletta Criscione: in finale hanno prevalso per 3-0 (11-8, 11-6, 11-9) su Emma Sereno Regis e Anastasia De Costanzo (Tennistavolo Torino). «Abbiamo vissuto delle forti emozioni – così Miriam Carnovale – e siamo felici per i risultati ottenuti. A livello personale si è trattato di una partecipazione positiva. Mi resta un po’ di rammarico per la sconfitta nel singolare e quindi se avessi vinto anche questo titolo sarei stata ancora più contenta, però alla fine il bilancio è positivo. Sono felice così e adesso mi concentrerò sui prossimi impegni».

LEGGI ANCHE: Tennistavolo, bronzo ai Campionati nazionali per il vibonese Mastroianni

A Vibo la terza edizione del Trofeo open Calabria promosso dalla scuola marziale