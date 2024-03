Per il Soriano una sconfitta beffarda, ma la squadra ha messo paura alla capolista Sambiase

di R.S.

A un certo punto anche il pari sarebbe andato stretto al Soriano e questo la dice tutta sulla prova offerta dalla squadra vibonese in casa della capolista Sambiase. Nell’anticipo della 26ª giornata si è interrotta la striscia vincente della squadra di Giuseppe Giovinazzo, però Clasadonte e compagni hanno fatto un figurone, mettendo paura alla prima della classe. Una sconfitta quanto mai immeritata, quella subita dai rossoblù, in grado di esprimere un bel gioco, fatto di fraseggi, sovrapposizioni, tiri in porta, belle combinazioni e una fase difensiva inappuntabile. Il portiere dei padroni di casa è stato il migliore in campo e questo la dice tutta sulla gara del “Renda” dove il Soriano ha mostrato anche compattezza, carattere, unione e forza di gruppo. La squadra non si è fatta condizionare da nulla, neanche da quel momento di tensione venutosi a creare durante l’intervallo, al rientro negli spogliatoi.

Nella ripresa, a dieci minuti dalla fine, Straccia si è presentato solo davanti al portiere di casa, ma si è fatto respingere la conclusione. Poteva cambiare qui la partita. Una palla gol che bisognava concretizzare e che avrebbe certamente fatto calare il gelo sul “Renda” di Sambiase. E invece, nel finale, anche con un bel po’ di fortuna (tiro deviato) ecco la rete della capolista, che adesso, con otto punti di vantaggio a quattro turni dalla fine, è ad un passo dalla promozione in Serie D.

Soriano sconfitto, ma a testa alta, altissima, con tanta dignità e un gioco che ha nuovamente convinto, per una squadra in salute sotto tutti i punti di vista. Se serviva una prova su quanto di straordinario è stato fatto quest’anno, allora questa la si è avuta anche a Sambiase. Sarebbe un peccato non disputare i play off, perché tutti meritano di vivere questo bel momento. Al riguardo, il pari odierno della Vigor in casa del Cittanova lascia la squadra rossoblù al di sotto della soglia minima: -9 punti. E dopo la sosta (il campionato si ferma per venti giorni) ci sarà lo scontro diretto fra il Soriano e lo stesso Cittanova.