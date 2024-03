Usd Francavilla Angitola giovanissimi, primi in classifica e campioni provinciali

Nonostante la vittoria del campionato con 5 giornate di anticipo, si è conclusa con una vittoria per 3-1 nella partita serale a Filandari, contro il Mileto, la stagione dei campioni provinciali. Subito sotto di un goal in avvio, i ragazzi hanno trovato il pareggio con un grande goal di Alessio Bretti, e nonostante un bellissimo goal su punizione annullato a Vincenzo Bova, i ragazzi hanno trovato il vantaggio con un grandissimo goal del capocannoniere del girone Muzzi Gabriel; chiude la partita sul 3-1 un altro bel goal da fuori area dell’instancabile Serratore Bruno. Squadra perfetta che gioca a memoria, che ha lasciato il segno e che ancora lo lascerà. Vinte dieci partite su dieci, 30 punti su 30, miglior attacco con 35 goal, miglior difesa con soli 3 goal subiti grazie anche a Gabriele Mazzotta che, al suo primo anno di calcio, ha dimostrato di essere un portiere sveglio, energico e molto attento. La squadra ha potuto contare anche sul capocannoniere del girone Muzzi Gabriel con 13 goal e il vice capocannoniere Aracri Stefano con 12. Il mister Pino Pungitore ha quindi costruito una “macchina” perfetta. A settembre nessuno puntava infatti su questo gruppo ma l’esperienza di Pino Pungitore ha fatto sì che questa squadra si prendesse tali soddisfazioni. “I ragazzi resteranno per sempre nella storia del calcio francavillese – sostiene la società – e un giorno potranno dire quando saranno grandi: io c’ero, io facevo parte di questa grande squadra che nessuno mai dimenticherà. Gruppo solido compatto imprevedibile. Il presidente Pasquale Mazzotta con i dirigenti sono molto soddisfatti per questa impresa. Ora bisogna lavorare per fare i regionali, per Francavilla è una grandissima soddisfazione. Ora i ragazzi non si fermeranno: tra amichevoli, tornei e premiazione per la vittoria del campionato ci sarà ancora da divertirsi. Mister Pungitore è molto contento e soddisfatto di questa squadra e di questi ragazzi, otto mesi di duro lavoro che hanno forgiato questo gruppo facendo crescere questi ragazzi, facendoli diventare una squadra perfetta. Primi in classifica e campioni provinciali Giovanissimi 2023/2024.