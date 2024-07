A Mileto conto alla rovescia per la prima edizione delle Mini Olimpiadi

A Mileto sbarcano le “Mini Olimpiadi”, organizzate dalla locale associazione sportiva dilettantistica “Pro Giovani” in collaborazione con il Comune. La prima edizione dell’evento di aggregazione sociale e sportivo dedicato ai bambini prenderà il via lunedì 15 luglio, con il ritrovo dei partecipanti a Paravati, in piazza Sandro Pertini, dove il parroco di Santa Maria degli Angeli don Antonio Pileggi presiederà la recita comunitaria della preghiera dello sportivo e impartirà la benedizione a tutti i presenti. Subito dopo si procederà all’accensione della fiaccola olimpica. I piccoli atleti si trasferiranno successivamente a Mileto, in piazza Italia, dove si svolgerà la cerimonia di presentazione delle “Mini Olimpiadi”, alla presenza di esponenti della “Pro Giovani”, del sindaco Salvatore Fortunato Giordano e degli assessori comunali allo Sport e ai Servizi sociali, Fortunata Dimasi e Carmela Vardaro.

La manifestazione proseguirà nei giorni 22, 23, 29 e 30 luglio con lo svolgimento delle varie competizioni in via Conte Ruggero, a Mileto, e in piazza Sandro Pertini, a Paravati. In tutti i casi si inizierà alle 21.30. Ognuna di queste serate sarà arricchita da approfondimenti, da parte di esperti, sui temi della legalità (maresciallo Alessio Conte), della sana alimentazione (dottoressa Maria Furci), della medicina dello sport (dottore Pasquale Sottilotta), del giornalismo (Vincenzo Varone), dello Sport giovanile (Paolo Blandino). La serata del 30 luglio si concluderà nella città capoluogo con la cerimonia di premiazione dei vari vincitori. Alla prima edizione delle “Mini Olimpiadi” potranno partecipare gratuitamente bambini rientranti nella fascia di età, dai 6 ai 12 anni. Il calendario olimpico prevede, il 16 luglio a Mileto le corse e la staffetta di atletica, il 22 luglio a Paravati le competizioni di Salto in alto e Salto in lungo, il 23 luglio a Mileto le gare di lancio del vortex e del peso, il 29 luglio a Paravati quelle di tiro con l’arco e di percorso ad ostacoli.