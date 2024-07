Volley, Pietro Mariano approda alla Tonno Callipo: «Dimostreremo il valore della squadra»

Arriva dall’Aurispa DelCar Lecce in A3 il nuovo opposto della Tonno Callipo, si tratta dell’italo-polacco Pietro Mariano, 25 anni da compiere il prossimo 22 dicembre. Due metri di altezza, nato a Solofra in provincia di Avellino, Mariano è cresciuto pallavolisticamente con varie esperienze in squadre umbre, quali Spoleto, Foligno e Perugia, sia in Serie C che in Serie B. Quindi il salto in A3 nelle ultime due stagioni: prima in Campania con la Wow Green House Aversa e poi la scorsa stagione con l’Aurispa DelCar Lecce. In famiglia ha una sorella che gioca tra Serie C e B2. Grande voglia di riscatto da parte di Mariano, che già dalle prime battute si è mostrato determinato e voglioso di imporsi in una piazza blasonata qual è quella di Vibo Valentia. Oltre all’obiettivo di squadra, Mariano ha anche quello personale di rilanciarsi per traguardi futuri sempre più ambiziosi.

L’atleta racconta il suo approccio con la Tonno Callipo: «Diciamo che mi ha stuzzicato fin da subito visto che stiamo parlando di una società con una storia e un palmares molto importanti. Tra l’altro è reduce da numerosi campionati in Superlega e in A2, per cui ho compreso fin da subito che si respira pallavolo di qualità a tutto tondo. La Tonno Callipo è una società che, nonostante la discesa di categoria, mantiene uno standard organizzativo e societario elevati, risultando un lusso in una categoria come la Serie B. Ecco quindi spiegato perché non potevo assolutamente rifiutare la proposta giallorossa».

Sugli obiettivi ha sottolineato: «Penso che innanzitutto dovremo focalizzarci da questa parte della rete, facendo del lavoro il nostro focus principale. Se riusciremo, ma ne sono certo, ad elevare il livello in allenamento e crescere dal punto di vista fisico, potremo migliorare molto durante l’anno. Per quanto riguarda le aspettative, non mi piace prefissare fin da subito un obiettivo. La serie B è una categoria che sta stretta ad una società come la Callipo ed il nostro compito sarà proprio quello di dimostrarlo sul campo. Ovviamente ribadisco che servirà subito calarsi nel clima tecnico-agonistico del campionato, in cui troveremo tante squadre che, come noi, vorranno fare bene».

In merito ai supporters: «Non vedo l’ora di conoscerli e di divertirci insieme. Il supporto e la sintonia con i tifosi nel nostro sport sono elementi fondamentali. Sentire il calore e l’incitamento che arriva dagli spalti vi assicuro che fa aumentare ancor di più la nostra carica nell’ottenere sempre il miglior risultato possibile. Mi auguro di vederli numerosi al palazzetto per sostenerci, alimentando la passione per la pallavolo che ci accomuna».