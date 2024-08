La scuola calcio dell’ottavo re di Roma in Calabria: siglato accordo tra Comprensorio Vibonese e Totti soccer academy

Il presidente del club Anthony Lo Bianco: «Questa partnership rappresenta non solo un passo avanti per la nostra società, ma anche una grande opportunità per i nostri giovani talenti»

«Siamo orgogliosi di annunciare una collaborazione che segna una svolta per il nostro settore giovanile! La prestigiosa Totti Soccer Academy, fondata dalla leggenda del calcio italiano Francesco Totti, sbarca ufficialmente in Calabria grazie all’accordo straordinario con il Comprensorio Vibonese». È quanto si legge in una nota della società sportiva che milita nel campionato di terza categoria.

«Questa partnership – affermano – ci permetterà di adottare le tecniche avanzate di Coerver coaching e altre metodologie specifiche della Totti Soccer Academy, trasferite direttamente dai loro tecnici ai nostri allenatori. Un’opportunità unica per i nostri giovani atleti di crescere e migliorare con approcci all’avanguardia».

Il responsabile del settore giovanile Enzo Pesce dichiara: «Per noi è una grande soddisfazione. La Totti Soccer Academy è all’avanguardia e il fatto che abbiano scelto la nostra società è motivo di grande orgoglio. Vogliamo che questa sia una Ripartenza con la R maiuscola e abbiamo lavorato duramente per creare le basi affinché questo accada nel migliore dei modi»

Il presidente del Comprensorio Vibonese Anthony Lo Bianco aggiunge con entusiasmo: «Questo accordo rappresenta non solo un passo avanti per la nostra società, ma anche una grande opportunità per i nostri giovani talenti. Collaborare con una realtà prestigiosa come la Totti Soccer Academy ci riempie di orgoglio e ci motiva a fare sempre di più per il futuro dei nostri ragazzi. Crediamo fortemente nel loro potenziale e siamo certi che, con il giusto supporto, possano raggiungere grandi traguardi.

«I giovani del Comprensorio Vibonese avranno l’opportunità di partecipare a numerose attività, sia in regione che fuori regione. Visiteremo le strutture della Totti Soccer Academy a Roma, vivendo esperienze uniche e stimolanti. Inoltre, sfideremo le altre società affiliate alla Totti Soccer Academy in tornei e incontri amichevoli, mettendo alla prova le nostre abilità e apprendendo dai migliori – conclude Lo Bianco -. Siamo impazienti di iniziare questo nuovo capitolo e di vedere i frutti di questa fantastica collaborazione».