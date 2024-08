Vibonese Calcio, ha rinnovato l’attaccante Terranova: «Restare è sempre stato il mio obiettivo»

Conferma importante per la Vibonese che ha annunciato il rinnovo di Pietro Terranova. L’attaccante andrà dunque a consolidare il reparto avanzato rossoblù. Tra le sue qualità il tiro dalla lunga distanza sia di destro che di sinistro. Due stagioni con la maglia dell’FC Lamezia Terme, poi lo scorso anno il trasferimento a Vibo Valentia. Per lui, giocatore di categoria da più di 50 gol in D, da menzionare anche un’esperienza in Serie C con il Picerno e in National League di Gibilterra.

Le parole del calciatore e del ds Meli

Il calciatore, pur di continuare a far parte del progetto del club del presidente Caffo, ha deciso di ridursi sensibilmente lo stipendio stagionale, venendo incontro alle esigenze della società: «Sono contento di restare – sottolinea Terranova – è sempre stato il mio obiettivo. Adesso sotto con il campo». Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore sportivo Meli:« Siamo felici e soddisfatti di aver trovato la quadra con il ragazzo e il suo entourage. Pietro si è messo a disposizione fin da subito ed un passo alla volta abbiamo tessuto la tela che ci ha portato oggi a questo annuncio».