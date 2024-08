Buona prova della Vibonese che batte 2-0 in amichevole il Soriano. Decidono il match le reti di Terranova (su rigore) e Alagna

Ultimo test amichevole per i rossoblù che domenica prossima scenderanno in campo per il primo incontro ufficiale in Coppa Italia contro la Reggina

Buon test per la Vibonese che sta mettendo sempre più benzina nelle gambe in vista dell’ormai imminente stagione, che inizierà ufficialmente domenica prossima (1 settembre) alle ore 17 nel match inaugurale di Coppa Italia contro la Reggina. A quasi un mese dall’inizio della preparazione, dunque, qualcosina si inizia a intravedere e con mister Facciolo che può annotare sul proprio taccuino ulteriori indicazioni per migliorare o inquadrare la squadra secondo le sue vedute tecnico/tattiche. La partita (ultimo impegno prima delle gare ufficiali) termina 2-0 per i padroni di casa con un gol per tempo.

La partita

Buone sono state le impressioni del mister, a prescindere dalla vittoria sul campo che contava poco e niente. Il match infatti si sblocca dopo ventidue minuti grazie a un calcio di rigore trasformato dal centravanti Pietro Terranova per fallo dell’argentino Baggini ai danni di Berardi. Per l’arbitro Christian Serra di Vibo, coadiuvato dagli assistenti Losiggio e Larosa, è appunto penalty. Primo tempo che finisce dunque con la Vibonese in vantaggio, di misura, dal dischetto. Nella ripresa, invece, i locali trovano il raddoppio all’undicesimo grazie alla rete del nuovo arrivato Fabio Alagna. L’ex attaccante del Sant’Agata (8 reti in 18 presenze nell’ultima stagione in Sicilia) timbra dunque il 2-0 sulla linea del fuorigioco.

Ecco i 22 scesi in campo dal primo minuto:

VIBONESE: Illipronti; Fontanelli, Squillace, Milazzo, Caballero; Favo, Giunta, Germinio; Berardi, Alagna, Terranova. A disp.: Scarpato, Capone, Simonelli, Furina, Marras, Pagni, Santiago, Aronica, Centrella, Cardinale, Di Meglio, Di Giosia, Ceschin. All. Facciolo

SORIANO: Palumbo; Macias, Rodriguez, Baggini; Clasadonte, Cabrera, Virdò, Giurlanda; Salvador, Ocampo, Fioretti. A disp.: Lisi, Fogliaro, Pascali, Riga, Mari, Scuticchio, Steger, Straccia, Garcia. All. Giovinazzo