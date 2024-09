Mileto, prosegue con successo l’attività dell’associazione sportiva Pro Giovani

Estate ricca di iniziative per l’associazione sportiva dilettantistica “Pro Giovani” di Mileto. In questi mesi sono state molte le attività proposte in questo settore a favore del territorio, in collaborazione con l’amministrazione comunale e altri enti istituzionali. Tra queste le Mini Olimpiadi, rassegna alla prima edizione (con tanto di accensione della fiaccola e cerimonia finale di premiazione) che ha ottenuto un grande successo di partecipazione e di pubblico e che ha coinvolto in modo gratuito decine di bambini rientranti nella fascia di età 6-12 anni. Tra le specialità sportive in cui i piccoli si sono potuti cimentare con passione e impegno in questa manifestazione – nella città capoluogo e nella frazione Paravati – le gare podistiche, il salto in alto e in lungo, il lancio del vortex e del peso, il tiro con l’arco e il percorso ad ostacoli. Il tutto, affiancato a interessanti momenti di approfondimento sui temi della legalità, della sana alimentazione, della medicina dello sport e del giornalismo.

Per l’associazione sportiva dilettantistica “Pro Giovani”, tuttavia, oggi non è ancora tempo di fare bilanci, visto che già da domani si prepara ad avviare i nuovi corsi dedicati sempre ai più piccoli. Fino alla fine di settembre, nello specifico, i bambini potranno praticare con specialisti del settore la disciplina del calcio. A partire dal prossimo mese di ottobre, invece, la realtà associativa, fondata anni fa dall’attivo Francesco Nesci con l’intento di favorire sul territorio sani momenti di aggregazione socio-sportiva, metterà a disposizione dei ragazzi anche corsi per la pratica della pallavolo e della pallacanestro.