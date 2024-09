L’Asd Pizzo vince il Premio Disciplina 2023/24. Il presidente Marino: «Regole e fairplay sono per noi elementi saldi»

Ieri pomeriggio al Centro Federale di Catanzaro, in occasione della stesura dei calendari di Eccellenza e Promozione (Gironi A e B) sono stati assegnati anche i premi sia singoli che collettivi, alla presenza del presidente Lnd nazionale Giancarlo Abete, riguardanti la stagione calcistica passata. Tra le squadre premiate c’è stata anche l’Asd Pizzo, attualmente militante nel campionato di Prima Categoria, alla quale è stato conferito il Premio Disciplina.

Asd Pizzo squadra più disciplinata

Grande soddisfazione nella società per un premio che non era mai stato vinto finora e, soprattutto, sempre ambito da parte del club che negli ultimi anni si era già avvicinato nell’ottenerlo e che eleva i principi di lealtà e rispetto per l’avversario. Il riconoscimento viene attribuito alla squadra che ottiene il punteggio più favorevole all’interno di una speciale competizione. In tal caso i punti sono assegnati sulla base dei richiami e delle sanzioni arbitrali verso i giocatori, mister o la società e, ovviamente, la formazione che ottiene meno punti vince questa speciale classifica conquistando l’onorificenza di squadra più disciplinata del campionato. Il premio è stato consegnato al Segretario Generale e Tecnico della Asd Pizzo, Maurizio Greco, dal Presidente Saverio Mirarchi e dal Presidente della Lnd Nazionale Giancarlo Abete.

La soddisfazione del presidente Marino

Per la società biancoazzurra si tratta di un attestato che rende orgoglioso il presidente Holmo Marino, il quale si esprime così: «Sono fiero e orgoglioso del premio, e il fatto che sia stato assegnato alla nostra società dimostra che il rispetto delle regole e del fairplay rappresentano elementi stabili e irrinunciabili della nostra identità calcistica. Asd Pizzo non è solo agonismo e competizione, basti vedere le nostre progettualità sociali e pedagogiche, che trasmettiamo con fermezza, a tutti i nostri atleti e staff tecnico a partire dalla prima squadra, passando per il Settore Giovanile e finendo con la scuola calcio». E ancora: «Ma anche quando confronto e competizione diventano componenti rilevanti, come è il caso della prima squadra che è chiamata a misurarsi con un campionato di alta intensità, Asd Pizzo non rinuncia mai all’aspetto valoriale e ai principi di una buona condotta che possa essere mutuata dai nostri atleti dentro e fuori dal campo. Ringrazio quindi la LND per un riconoscimento che ci riempie di gioia e che interpretiamo come una conferma della bontà del nostro lavoro».