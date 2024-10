La Vibonese centra il tris in campionato. Facciolo: «Siamo stati bravi a soffrire nel primo tempo e maturare nella ripresa»

Resce a centrare l’obiettivo della terza vittoria consecutiva la Vibonese che vince sul campo del Castrum Favara e trova il suo terzo risultato utile consecutivo. In terra agrigentina finisce 1-2. Mister Facciolo recupera Illipronti in porta, febbricitante nella sfida contro il Pompei di una settimana fa. Fontanelli, Squillace e Capone tra gli interpreti del pacchetto difensivo mentre, a centrocampo, c’è capitan Favo insieme a Giunta. Pronto a svariate sulla fascia sinistra Simonelli, migliore in campo sette giorni fa contro il Pompei, mentre Terranova è affiancato in attacco dal rientrante Alagna che ha superato gli acciacchi. Gli agrigentini scendono invece in campo con Scuffia tra i pali e a sua protezione De Min, Camilleri, Palermo, Cannino. Tridente con La Piana, Testoni e Avanzato. Partita intensa contro una squadra che in casa, prima d’ora, non aveva ancora preso gol. Succede tutto nella ripresa con la doppietta, tra l’11esimo e il 34esimo, del centrocampista Cardinale. Di Palermo il gol locale, ma non basta a riportare la gara in equilibrio.

Le parole di Facciolo

In conferenza stampa, nel post gara, si è espresso mister Michele Facciolo: «Tre punti conquistati con grande sofferenza e, per questo, faccio i complimenti alla mia squadra anche perché contro il Castrum Favara non è facile giocare poiché attacca con tanti uomini». La disamina: «Nel primo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni per andare in vantaggio, poi nella ripresa si è creato qualche spazio in più e la partita è cambiata, soprattutto perché il Favara nei primi quarantacinque minuti ha speso molto mentre noi siamo stati bravi a saper soffrire. Non ho visto parate di Illipronti oggi». Il tecnico non è però del tutto soddisfatto: «La vera Vibonese non è questa, e se giochiamo così in trasferta non ne vinciamo partite. Dobbiamo lavorare». Vibonese terza in classifica quota 10 punti, e domenica a Vibo arriva la Sancataldese.