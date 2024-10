Prima Categoria, l’Asd Pizzo supera 2-0 il Sant’Onofrio e si aggiudica il derby vibonese

Un gol per tempo per i napitini nell'anticipo della quinta giornata di campionato. Al quarto d'ora del primo tempo la sblocca Fanelli. Sul finire di match il timbro di Jaiteh

Seconda vittoria consecutiva per l’Asd Pizzo che, finalmente, sembra aver trovato la quadra. Il club napitino, infatti, si aggiudica il derby tutto vibonese contro il Sant’Onofrio nell’anticipo della quinta giornata del campionato di Prima Categoria (Girone C). Un gol per tempo che fissa il punteggio sul 2-0 grazie alle reti di Fanelli e del solito Jaiteh. Un successo che proietta la formazione di mister Barbieri a quota 7 punti, al quinto posto e ameno tre dalla vetta, in attesa delle gare della domenica.

La partita

Si giocava allo stadio Girolamo Grillo di Parghelia e a porte chiuse la sfida tutta intrisa di giallorosso e che ha visto un Asd Pizzo alquanto convincente e che finalmente esprime forza e valore. Match sbloccato all’alba del quarto d’ora del primo tempo grazie al Condor Fanelli ma più volte i locali avrebbero potuto arrotondare il punteggio. Molte le occasione, con la squadra napitina che reclama due presunti rigori su Tripodi e lo stesso Fanelli. Nella ripresa non cala d’intensità e, alla fine, Jaiteh, sigla il raddoppio a cinque minuti dal termine. Sant’Onofrio ancora con zero vittorie in campionato e con due punti in classifica. Nella prossima giornata il club napitino osserverà il turno di riposo.

Il supporto del sindaco

Come detto, gara disputata al Girolamo Grillo di Parghelia in attesa che la formazione di Barbieri possa tornare a casa sua. In tal senso prezioso è stato il supporto del sindaco di Parghelia, Antonio Landro, nel dare la possibilità alla società del presidente Marino di usufruire del campo: «Si ringrazia il sindaco di Parghelia – sostiene lo stesso Marino – per averci concesso la possibilità, oggi e per i prossimi due mesi, di giocare e allenarci all’interno di questa struttura. lo ringraziamo inoltre per aver compreso il momento della squadra e della città di Pizzo, in attesa che si finiscano i lavori allo stadio Tucci».