Capo Vaticano, il portiere goleador Salvatore Piccolo e la prodezza nel match contro San Nicola-Chiaravalle: «Una bella soddisfazione»

Una clessidra bloccata nel suo inesorabile scorrimento e mai riavviata, come a fermare il tempo. Di monumenti giganteschi il mondo ne è pieno, ma nel calcio invece bisogna andare a scovarli e farli nostri per un istante. Nel caso di Salvatore Piccolo più che una scoperta è un’ennesima riconferma e con il portiere del Capo Vaticano che domenica scorsa, nel match della settima giornata del campionato Promozione B, ovvero il derby vibonese contro il San Nicola-Chiaravalle, ha regalato il pari al 93′ ai suoi compagni sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Cose che raramente si vedono nel calcio ma che il 43enne ci ha abituati, poiché non è la prima volta, basti ricordare il gol, direttamente su calcio di punizione, nella stagione 2022/23 contro il Roccella.

Portiere-goleador

Lo stesso estremo difensore neroverde, comunque, racconta gli istanti che hanno portato alla rete domenica scorsa: «Ero andato in area di rigore circa due minuti prima, quando Chiarello si è incaricato della battuta di un calcio di punizione mettendo in mezzo il pallone leggermente lungo. Sul conseguente calcio d’angolo, battuto dal giovane Lalla, sono rimasto in area e con lo stesso Lalla che mette in mezzo un bel pallone all’altezza de dischetto e, rendendomi conto che loro marcavano a zona ho preso il tempo al difensore. Devo dire che è una bella soddisfazione ma ormai qualche gol all’anno lo faccio, ma preferirei fossero gli attaccanti a segnare dal momento che quest’anno stiamo soffrendo proprio le realizzazioni del reparto offensivo».

Il portiere, però, è stato protagonista del match non solo per la rete a tempo scaduto ma anche per alcuni interventi provvidenziali che hanno lasciato a galla il Capo Vaticano: «Il San Nicola-Chiaravalle ci ha messo più volte in difficoltà e, su due calci piazzati, sono dovuto intervenire in maniera importante. Alla fine loro hanno trovato il vantaggio grazie a un calcio di rigore molto generoso». Un Capo Vaticano mai domo insomma ma che, in queste prime sette giornate, palesa un dato molto particolare: tutte le otto reti incassate, infatti, sono arrivate nel secondo tempo e lasciando la prima frazione immacolata: «Nelle prime tre gare non ho giocato per un acciacco – continua Piccolo – ma questo è un dato che non è legato alla condizione ma al fatto che abbassiamo la concentrazione a livello mentale, quella grinta e quella voglia di non prendere gol». Nel prossimo turno la squadra di mister Diego Surace attenderà l’insidioso Stilomonasterace.