Pugilato, l’atleta vibonese Natalino Colaci conquista e riconferma il titolo di campione regionale

Brillante risultato per il giovane allenato dal maestro Aldo Facciolo. Tramite la vittoria si è qualificato per disputare il Campionato italiano

Quello appena trascorso è stato un fine settimana ricco di spettacolo ed emozioni per il pugilato calabrese. Infatti, si sono tenuti i Campionati regionali validi per la qualificazione del Campionato italiano. Le semifinali sono state organizzate a Catanzaro lido dalla asd Invictus mentre le finali si sono disputate a Locri su impulso della asd Luigi Coluccio Natalino.

La asd Shanti 1985 di Vibo Valentia, allenata dal maestro Aldo Facciolo, era presente con il pugile Natalino Colaci, nella categoria Kg 57 youth. L’atleta vibonese, in occasione della semifinale, ha affrontato un pugile della società organizzatrice, Giuseppe Nesticò. I due, entrambi preparati, hanno dato vita ad un bell’incontro. La vittoria, giunta al terzo set, ha incoronato l’atleta vibonese.

Il giorno successivo, invece, si è tenuta la finalissima. Colaci, in questo contesto si è battuto contro Luca Gallina. Un match combattuto che consegna (per la seconda volta) il titolo di campione regionale al pugile della asd Shanti, qualificato per il Campionato italiano. Una grande soddisfazione per l’atleta e per il maestro Facciolo, capace di adottare un’ottima strategia di gara.