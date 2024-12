Serie D, la Vibonese fa visita al Paternò. Facciolo: «Una squadra solida, dobbiamo imporre il nostro gioco» – VIDEO

Domani la trasferta che chiuderà un girone d'andata che per il tecnico rossoblù è certamente positivo: «Abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque ma dobbiamo ancora crescere come mentalità»

Nove vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. È il bottino raccolto dalla Vibonese quando manca un turno al giro di boa. La prossima giornata di Serie D chiuderà infatti un girone di andata che ha visto la squadra allenata da Michele Facciolo spingersi, lo scorso mese, fino al primo posto in classifica a suon di prestazioni convincenti. Poi la doccia fredda, arrivata con le sconfitte contro Reggina prima e Acireale poi, dopo una serie di 8 risultati utili consecutivi; fino ad arrivare ad oggi, con la Vibonese che dista 7 punti dalla capolista Siracusa.

A fare un bilancio di questa prima parte di campionato è proprio il tecnico rossoblù ai nostri microfoni: «Un bilancio sicuramente positivo perché caratterizzato da un percorso di crescita di una squadra giovane con 20 giocatori nuovi – spiega Facciolo -. Se abbiamo perso alcuni punti per strada è perché probabilmente abbiamo ancora bisogno di crescere come mentalità, come cattiveria in area quando abbiamo situazioni per poter chiudere la partita o per far gol. Qualche rammarico c’è, ma io penso che alla fine se siamo lì e se abbiamo questi punti è perché è quello che ci siamo meritati».

L’ultimo rammarico per la Vibonese è quello della scorsa settimana in casa proprio contro la capolista Siracusa, uscita vittoriosa dal Luigi Razza per 1 a 0 nonostante le diverse occasioni da gol create dai rossoblù e una prestazione tutto sommato convincente: «Speravo di avere una prova come quella messa in campo dalla squadra settimana scorsa, abbiamo giocato con personalità e cercando di fare il nostro gioco. È un segnale di crescita. Vuol dire che possiamo stare là sopra con loro. Chiaramente però dobbiamo sempre pensare che bisogna migliorare.

Dobbiamo migliorare in situazioni come le tre o quattro palle gol che abbiamo avuto contro il Siracusa, che è una squadra che ha concesso soltanto cinque gol in 16 partite. Lì ci va più cattiveria, ci va più convinzione, perché se fossimo andati noi in vantaggio probabilmente sarebbe cambiata un po’ l’inerzia della partita».

Per la Vibonese è adesso già tempo di scendere nuovamente in campo, domani infatti andrà in scena l’importante match in casa del Paternò, poi ci sarà da disputare un intero girone di ritorno. «Paternò il maggior bottino l’ha fatto in casa – ha sottolineato Facciolo –. È una squadra solida, una squadra che ha cambiato pochissimo. Hanno grande fisicità, sono molto bravi sulle palle inattive. Ma noi, come sempre abbiamo fatto in questo girone di andata, dobbiamo andare là a giocare la nostra partita cercando di imporre il nostro gioco e chiaramente cercare di portare a casa i tre punti».