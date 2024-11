Acireale-Vibonese salta per il maltempo, mister Facciolo: «Vicini alla comunità siciliana, calcio in secondo piano in queste situazioni»

Dopo la nota ufficiale del comune di Acireale, il quale annunciava il rinvio della partita tra Acireale e Vibonese, gara valida per l’undicesimo turno del campionato di Serie D (Girone I) qualche minuto più tardi è arrivata anche l’ufficialità da parte della Lega che constatava l’impossibilità di giocare a causa del maltempo e delle forti piogge che stanno colpendo in queste ore il territorio siciliano. Circa 140 mm di pioggia sono infatti caduti sul territorio acese e, nello specifico, all’interno dello stadio Aci e Galatea il quale ha riscontrato anche acque meteoriche all’interno degli spogliatoi. Il sindaco Roberto Barbagallo aveva già dato nota dunque del rinvio il quale, come detto, da qualche ora è ufficiale.

La solidarietà di Facciolo

Un’allerta meteo che deve essere rispettata e affrontata con le dovute cautele, proprio per questo ogni altro evento sportivo assume un’importanza secondaria, come ha affermato mister Michele Facciolo ai microfoni ufficiali rossoblù dopo la notizia ufficiale del rinvio: «Siamo vicini alla comunità acese e alla società dell’Acireale per quanto accaduto in queste ore. In queste situazioni il calcio passa in secondo piano. Non giocare domani per noi non cambia nulla se non che saremo spettatori speciali della giornata e avremo l’occasione di ricaricare un po’ le batterie». In attesa di capire se domani la Vibonese sarà ancora capolista, la data di recupero della gara è già stata fissata per mercoledì 20 novembre.