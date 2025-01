Mileto ha finalmente il suo campo in erba sintetica. Il sindaco Giordano: «Pronti a consegnare una struttura all’avanguardia»

Mileto ha finalmente il suo campo sportivo in erba sintetica. A comunicarlo sono il sindaco Salvatore Fortunato Giordano e l’assessore allo Sport Fortunata Dimasi, al termine dei lavori di finanziati nell’ambito del bando Sport e Periferie 2020. L’intervento, per un importo complessivo di 372.234,34 euro più Iva, è stato eseguito dalla ditta Vivai Barretta Garden Srl con sede a Melito di Napoli, su progetto e direzione dell’architetto Vincenzo Carone. «A giorni – rassicurano sindaco e assessore visibilmente soddisfatti – la struttura verrà messa a disposizione delle locali squadre di calcio, in particolare dell’Ads Stella Mileto, militante nel campionato di prima categoria, Asd Mileto e Asd Nuova Paravati, quest’ultime militanti nel campionato di terza categoria. Essa, inoltre, accoglierà anche le scuole calcio per minori Pro Giovani e Accademia Mileto». Il campo sportivo comunale è stato sottoposto a un totale restyling e presto sarà inaugurato. I lavori, nello specifico, hanno riguardato il rifacimento del sottofondo e l’apposizione del manto in erba artificiale, con un nuovo sistema di irrigazione e la messa a norma di spogliatoi e servizi. L’impianto ha già ottenuto il parere favorevole della Lega nazionale dilettanti e del Coni, quale struttura utile per le partite fino alla categoria dell’Eccellenza. Nei giorni scorsi, a tal proposito, si è tenuto a palazzo dei normanni un incontro operativo con le varie società interessate, al fine di predisporre il tutto in modo ottimale. Lo stadio sarà intitolato ai compianti Filippo Mesiano e Nino Varì, per decenni impegnati in primo piano per lo sviluppo e la pratica della disciplina, soprattutto tra i giovani.

«Questi lavori – aggiungono al riguardo Giordano e Dimasi – consegnano alla comunità una struttura sportiva all’avanguardia. Il sogno di tanti ragazzi di giocare in loco in una distesa di verde, sebbene di erba sintetica, finalmente si realizza, grazie alla tenacia della precedente e di questa amministrazione comunale, che hanno sempre creduto che lo sport sia un momento importante per la crescita dei più giovani, inseguendo con lungimiranza i finanziamenti necessari per realizzare l’opera. Speriamo che questa struttura possa assurgere a “Tempio dello sport”, in particolare del calcio, e che possa regalare alle squadre locali tante soddisfazioni sportive e umane». A seguire da palazzo dei normanni si sottolinea che la sensibilità dell’amministrazione nei confronti dello sport è sempre stata viva, «tant’è che in questi anni si è proceduto a ristrutturare il campo di calcetto di Comparni, il Palatenda di Paravati e il campo da tennis al parco Nicholas Green, oltre all’installazione ex novo di una palestra all’aperto. Possiamo quindi dire – rimarcano sindaco e assessore – che dopo aver ereditato una situazione disastrosa oggi tutte le strutture esistenti sono state rinnovate. Ora le nostre energie saranno rivolte a rendere praticabili e autorizzabili sotto ogni profilo d sicurezza anche gli spalti, per i quali sono già in atto alcune progettazioni che consentiranno di avere alla fine una struttura utilizzabile per manifestazioni con 500 presenze. Inoltre – concludono – è nostra intenzione rivolgere l’attenzione verso la realizzazione di altre tipologie di strutture sportive, come ad esempio una pista di atletica che consenta ai tanti running di poter avere a disposizione spazi sicuri ove allenarsi».