Serie D, per la Vibonese impegno casalingo e tanta voglia di riscatto dopo un finale 2024 opaco

Al Razza per la prima dell’anno arriva una Nissa in crescita. Attesa anche per il big match Siracusa-Sambiase

di Paolo Mazza

Serie D in campo per la 18esima giornata, corrispondente alla prima del girone di ritorno. Il piatto forte al rientro dalla sosta natalizia è il big match tra Siracusa e Sambiase. La truppa di Morelli è la vera sorpresa del girone I e dista quattro punti dalla corazzata siciliana. Una vittoria li catapulterebbe a un passo dalla vetta.

Riparte anche la Reggina: il prossimo mese sarà importante per capire le ambizioni amaranto ma un passo per volta: domenica 5 gennaio al Granillo arriva l’Igea Virtus. Impegno casalingo anche per la Vibonese: gli uomini di Facciolo vogliono riscattarsi dopo un finale di 2024 opaco. Al Razza per la prima dell’anno arriva una Nissa in crescita.

Il Locri, invece, battezza il 2025 ad Agrigento contro l’Akragas ultimo in classifica. Tra le altre, la Scafatese è attesa dalla difficile trasferta di Acireale.

Il programma del 18esimo turno

Akragas- Locri

Acireale-Scafatese

Città di Sant’Agata-Ragusa

Enna-Castrum Favara

Licata-Sancataldese

Paternò-Pompei

Reggina -Igea Virtus

-Igea Virtus Siracusa- Sambiase

Vibonese-Nissa

La classifica

Siracusa 39

Sambiase 35

Scafatese 33

Reggina 32*

Vibonese 30

Nissa 24

Paternò 24

Enna 21

Castrum Favara 20*

Pompei 20

Locri 20

Igea Virtus 20

Ragusa 19

Sancataldese 18

Acireale 18

Sant’Agata 15

Licata 12

Akragas 10

*una partita in meno