Scuola Calcio, il Sant’Onofrio ha i suoi campioncini: gli Esordienti (under 13) mattatori in Provincia, finora a punteggio pieno

Non solo prima squadra ma anche settore giovanile che, col tempo, sta dando i propri frutti. Il Sant’Onofrio, squadra militante nel campionato di Prima Categoria continua nel suo progetto di crescita a 360° per quel che riguarda il calcio locale, programmando e incentivando anche il vivaio giallorosso con le diverse categorie giovanili.

Percorso immacolato

Insomma, il Sant’Onofrio fa sul serio e per la Scuola Calcio santonofrese, questa nuova stagione calcistica è cominciata molto bene, con la dirigenza che ormai da anni è attiva sul territorio raggiungendo sempre più importanti obbiettivi. E il 2025 si apre con un bel risultato per la società guidata dal presidente Franco Ciancio e dal responsabile Addesi. Infatti la categoria Esordienti Under 13 chiude il girone di andata a punteggio pieno. Le vittorie incasellate dai ragazzi di mister Francesco Dileo e dal suo collaboratore Ignazio Comito permettono alla società giallorossa di aggiudicarsi di diritto un posto che conta nel panorama calcistico provinciale nel Girone B del Torneo Esordienti Fair Play – I° Fase. Battute tutte le contendenti: Francavilla, Pizzo, Soriano e Vibonese. Tanti i giovanissimi che si sono distinti in campo che mostrano già da piccoli capacità e talento valorizzati al massimo dal lavoro di mister Francesco Dileo, un giovane tecnico meticoloso e innamorato del calcio. Un progetto che continua e che vuole abbracciare l’intero comprensorio nel settore calcistico.